Brisbane (ots) - Die am Freitag beginnende Erstrundenpartie zwischen Deutschland und Australien in der Davis Cup-Weltgruppe wird von Alexander Zverev (ATP 5) und Alex de Minaur (ATP 139) eröffnet. Beide bestreiten das Auftakteinzel in der Pat Rafter-Arena von Brisbane ab 12.00 Uhr Ortszeit (3.00 Uhr deutscher Zeit). Anschließend trifft Jan-Lennard Struff (ATP 58) auf den australischen Spitzenspieler Nick Kyrgios (ATP 14). Das ergab die Auslosung am Donnerstag.



"Die Aufstellung der Australier haben wir so erwartet, wir haben uns auf diese Konstellation in den letzten Tagen eingestellt. Hinter uns liegt eine intensive und gute Vorbereitungszeit in Australien. Wir freuen uns, dass es morgen endlich losgeht und blicken dem Wochenende sehr positiv entgegen", sagt Kapitän Michael Kohlmann.



Auch Alexander Zverev ist vor seinem Eröffnungseinzel gegen den 18-jährigen Debütanten im australischen Team zuversichtlich: "Er ist ein sehr junger Spieler, der im australischen Sommer starke Ergebnisse geliefert hat, im Halbfinale von Brisbane und im Finale von Sydney stand. Es wird keine einfache Aufgabe, aber ich bin gut drauf, bereit und bestens vorbereitet."



Jan-Lennard Struff, die deutsche Nummer zwei im Team, sagt vor seinem Match gegen Kyrgios: "Gegen Nick wird es natürlich eine schwierige Partie, aber ich bin auch erfolgreich in die Saison gestartet, habe Tomas Berdych geschlagen und eine intensive Partie gegen Roger Federer gespielt. Ich bin guter Dinge, dass ich ein starkes Match abliefern und ihn hoffentlich bezwingen kann. Die Davis Cup-Wochen sind für mich die schönsten Wochen im Jahr. Es macht wahnsinnig viel Spaß im Team zu spielen."



Für das Doppel am Samstag (ab 13.00 Uhr Ortszeit, 4.00 Uhr deutscher Zeit) nominierte Kapitän Kohlmann Peter Gojowczyk (ATP 60) und Tim Pütz (ATP-Doppel 144). Sie treffen auf Matthew Ebden (ATP 74) und John Peers (ATP-Doppel 4) Am Sonntag (ab 12.00 Uhr Ortszeit, 3.00 Uhr deutscher Zeit) stehen sich zunächst Zverev und Kyrgios im Spitzeneinzel gegenüber, danach trifft Struff auf de Minaur.



Allerdings: Beide Kapitäne können noch bis eine Stunden vor Spielbeginn Änderungen vornehmen. Was neu ist im Jahr 2018: Versuchsweise wird in dieser Saison kein viertes Einzel gespielt, wenn die Entscheidung bereits nach dem dritten Einzel gefallen ist. Sollte es am Samstag nach dem Doppel bereits 3:0 stehen, verständigen sich die Kapitäne beider Teams darauf, ob am Sonntag entweder nur noch ein Einzel über zwei Gewinnsätze ausgetragen wird oder ob beide Einzel stattfinden, dafür jedoch in einem möglichen dritten Satz der Match-Tiebreak entscheidet.



Die Partien am Wochenende werden live beim Online-Streamingportal DAZN gezeigt.



