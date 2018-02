Ein "Elefant auf Zehenspitzen" - so betitelt die Welt am Mittwoch das Werbeverbot rund um Kryptos auf Facebook. In der Tat scheint die Maßnahme außergewöhnlich und man mag sich fragen, ob es auf dem Sozialen Netzwerk keine dringenderen Probleme geben würde, wie dumpfe Fake-News oder schwelender Antisemitismus. Nun sagt man also den Kryptos den Kampf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...