FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2417 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2457 Dollar festgesetzt.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend ihre Geldpolitik nicht verändert und den Leitzins wie erwartet in der Spanne von 1,25 Prozent bis 1,50 Prozent belassen. In der Stellungnahme der Fed im Anschluss an die Zinsentscheidung hatte es im Vergleich zur vorangegangenen Mitteilung kaum Veränderungen gegeben. Die amerikanische Zentralbank will demnach die Zinsen weiterhin nur langsam erhöhen.

Im weiteren Handelsverlauf rücken Konjunkturdaten aus der Eurozone stärker in den Fokus der Anleger am Devisenmarkt. Auf dem Programm stehen am Vormittag Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben des gemeinsamen Währungsraums und am Nachmittag entsprechende Daten zur Stimmung der US-Einkaufsmanager. Beide Daten werden am Markt stark beachtet und könnten für neue Impulse sorgen./jkr/das

