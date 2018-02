Das Sicherheitsrisiko durch das grenznahe belgische Atomkraftwerk Tihange-1 ist deutlich größer als bislang bekannt, so die belgische Atomaufsicht FANC. In den letzten Jahren gab es bereits mehrere Zwischenfälle.

Der belgische Atomreaktor Tihange-1 rückt einem Medienbericht zufolge in der Diskussion um die Sicherheit der Nuklearanlage nahe der deutschen Grenze in den Blickpunkt. Es habe eine deutliche Häufung so genannter "Precursor"-Fälle ...

