Medieninformation

Baloise definiert Gegenstandsversicherung neu

Basel, 1. Februar 2018. Im vergangenen Geschäftsjahr setzte die Baloise in der Schweiz mit einer Auswahl an(innovativen Gegenstandsversicherungen: https://www.baloise.ch/de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/2017/baloise-als-pionier-mit-neuen-digitalen-versicherungen.html) bereits erste Akzente. Jetzt geht sie einen deutlichen Schritt weiter und versichert neu voll digitalisiert, mit wenigen Klicks und in nur zwei Minuten eine ganze Reihe von über 60 Einzelgegenständen, die ihrem Besitzer besonders lieb und teuer sind. Ein weiterer Schritt in der Umsetzung der strategischen Ausrichtung "Simply Safe", die im Fokus hat, Kunden mit individuellen, intuitiven und unkomplizierten Versicherungslösungen zu begeistern.

Ob Modellschiff, Trottinett, Polstersessel, Kopfhörer, Grill, Luxushandtasche, Handy, die Fotokamera, das Lieblingsinstrument - dies und vieles mehr ist seit Januar 2018 bei der Baloise mit nur wenigen Klicks und innerhalb von zwei Minuten versicherbar. Mit dieser in Zusammenarbeit mit KASKO und Picsure* entwickelten massgeschneiderten Versicherungslösung trifft die Baloise den Nerv der Zeit. Der Erfolg gibt ihr Recht: "Letztes Jahr hatten wir eine handvoll Einzelgegenstände, die individuell abgesichert werden konnten. Dies ist auf grosses Kundeninteresse gestossen. Jetzt erweitern wir die Palette und werden in Europa zum ersten echten Einzelstückversicherer, mit rekordverdächtig kurzen Vertragsbedingungen von nicht einmal einer A4 Seite", freut sich Wolfgang Prasser, Geschäftsleitungsmitglied der Basler Versicherungen. "Neben unserer speziell für junge Kunden entwickelten Versicherungslösung (younGo: https://youngo.baloise.ch/), die einfache und günstige Versicherungen für unter 30-Jährige anbietet, befriedigen wir die Bedürfnisse einer weiteren, breiten Kundengruppe. Nämlich all diese Personen, die eine starke Bindung zu einem Verbrauchsgegenstand haben, der normalerweise keinen besonderen Versicherungsschutz geniesst", so Prasser weiter.

*ehemals Snapure

Gezielt Lieblingsstücke versichern



Im Rahmen einer üblichen Hausratsversicherung sind Gegenstände nicht oder nur gegen gewisse Schäden abgesichert. Der Rotweinfleck auf der teuren Ledercouch oder das neue Smartphone in der Toilette gehören in der Regel nicht dazu. Der modulare Aufbau der neuen Gegenstandsversicherung macht es nun möglich, die Lieblingsstücke optimal auch gegen solche Risiken abzusichern. Grosser Vorteil für den Kunden: Er bestimmt selber die Laufzeit der Versicherung. Ist die Versicherungsperiode abgelaufen, erlischt der Vertrag automatisch. Rekordverdächtig sind auch die Versicherungsbestimmungen. Diese haben auf weniger als einer A4 Seite Platz.

Wollen Sie wissen, ob Ihr Lieblingsgegenstand versicherbar ist? Einfach auf (www.baloise.ch: https://www.baloisedirect.ch/versicherung/gegenstandsversicherung.html) nachprüfen oder mit einem Foto offerieren lassen.

