Samsung Pay wächst weiter - Cembra neu an Bord

Zürich, 1. Februar 2018 - Samsung Pay macht einen weiteren Schritt nach vorne und zählt ab sofort Cembra Money Bank zu seinem Portfolio.

Nach erfolgreicher Markteinführung von Samsung Pay im Mai 2017 ist die innovative Bezahllösung ab sofort auch bei Cembra Money Bank verfügbar. Zukünftig bezahlen Kunden von Cembra Money Bank mit ihrem Samsung Smartphone* oder ihrer Samsung Smartwatch innert Sekunden einfach, sicher und fast überall.



Samsung erweitert sein Portfolio der teilnehmenden Kreditkartenherausgeber um die Cembra Money Bank, eine der führenden Schweizer Anbieterinnen von Finanzprodukten und -dienstleistungen. Ihre Produktpalette umfasst unter anderem Privatkredite, Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten und Anlageprodukte. Dank der Partnerschaft können Kunden von Cembra Money Bank ab sofort ihre Cembra Mastercard, TCS Mastercard, Cosy Mastercard Conforama und Fnac Mastercard mit dem mobilen Bezahlservice nutzen. Samsung Pay funktioniert einfach und sicher, zudem ist es weltweit das am meisten akzeptierte mobile Bezahlsystem. Das macht Samsung Pay zum idealen Reisebegleiter.



Samsung Pay Schweiz auf Erfolgskurs

Dario Casari, Sales Director von Samsung Schweiz, erläutert: «Samsung Pay erfreut sich zunehmender Akzeptanz im Markt und zählt stetig steigende Anwender. Mit Cembra Money Bank ist es uns gelungen, einen weiteren Partner für unseren innovativen Bezahlservice zu gewinnen, wodurch weitere Kreditkarteninhaber in den Genuss des weltweiten mobilen Bezahlens kommen.»



Daniel Frei, Managing Director B2B Retail von Cembra Money Bank meint dazu: «Cembra Money Bank freut sich, ihren Kunden mit Samsung Pay ab sofort eine moderne, sichere und einfache mobile Bezahllösung anbieten zu können. Samsung Pay stellt für unsere Kunden einen Mehrwert dar und erhöht dadurch die Attraktivität unserer Kreditkarten.»



Zusätzlich zu Zahlungskarten unterstützt Samsung Pay auch Kunden-, Treue- und Mitgliedskarten. Nutzer können so beliebige Karten mit einem QR- oder Barcode in die Samsung Pay App integrieren und damit beim Bezahlen wertvolle Punkte sammeln. Samsung ist bestrebt, das mobile Bezahlen weiter mit attraktiven Angeboten zu verbinden, welche sehr beliebt sind.



Maximale Sicherheit und einfache Bedienung

Mit Samsung Pay wird das mobile Bezahlen einfach. Die Funktionalität und alle benötigten Technologien sind bereits in den aktuellen Mobiltelefonen sowie den Smartwatches von Samsung integriert. Um zu bezahlen, wird beim Smartphone vom unteren Rand des Bildschirmes nach oben gewischt, die gewünschte Karte ausgewählt und die Zahlung mittels Fingerabdruck, Iris Scan oder PIN autorisiert. Das Gerät wird ans Bezahlterminal gehalten, um die Transaktion kontaktlos mit den Technologien Near Field Communication (NFC) und Magnetic Secure Transmission (MST) abzuschliessen.



In der Samsung Pay App werden keine Karteninformationen gespeichert. Vielmehr werden den gespeicherten Karten Gerätenummern, so genannte Token, zugeordnet, die verschlüsselt gespeichert und beim Bezahlen zusammen mit einem einmalig gültigen Sicherheitscode übermittelt werden. Durch die mehrstufigen Sicherheitsmassnahmen ist das Bezahlen mit Samsung Pay jederzeit sicher und die Vertraulichkeit bleibt stets gewahrt. Die Transaktionen werden umgehend mit einer Push-Nachricht auf das Samsung-Mobiltelefon quittiert. Zudem werden die aktuellsten Transaktionen übersichtlich in der Samsung Pay App aufgeführt. Durch die Nutzung von Samsung Pay entstehen den Anwendern und Händlern keine zusätzlichen Kosten.



Samsung Pay ist in der Schweiz für folgende Samsung-Geräte verfügbar: Samsung Galaxy Note8, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge, Samsung Galaxy S6 edge+, Samsung Galaxy A3 (2017), Samsung Galaxy A5 (2016 und 2017), Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy J5 (2017), Samsung Galaxy J7 (2017), Samsung Gear S3 (frontier und classic) sowie Gear Sport.



Über Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen und gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearable Devices, Tablets, Kameras, Haushaltsgeräten, medizintechnischen Geräten, Netzwerk-Systemen, Halbleitern und LED-Lösungen. Entdecken Sie die neuesten Nachrichten, Hintergrundinformationen und Pressematerialien auf (www.samsung.com/ch: http://www.samsung.com/ch) und im Samsung Newsroom unter news.samsung.com.



Über Cembra Money Bank

Die Cembra Money Bank AG ist eine der führenden Schweizer Anbieterinnen von Konsumkreditprodukten und

-dienstleistungen. Ihre Produktpalette umfasst Privatkredite, Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich-Altstetten betreibt sein Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von 18 Filialen sowie über alternative Vertriebskanäle wie Internet, Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und mehr als 3'400 Autohändler. Cembra Money Bank AG ist eine unabhängige Schweizer Bank und seit Oktober 2013 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie beschäftigt mehr als 700 Mitarbeitende aus mehr als 40 Nationen und zählt rund 780'000 Kunden.



