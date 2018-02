MAINZ/FRANKFURT (dpa-AFX) - Beschäftigte in Hessen und Rheinland-Pfalz haben sich am Donnerstag erneut am Warnstreik der IG Metall beteiligt und ihre Arbeit niedergelegt. Beim Autozulieferer AVO Carbon in Frankfurt traten 50 Beschäftigte von der Frühschicht in den Ausstand, sagte Michael Erhardt von der IG Metall am Donnerstagmorgen. Es sollen noch 40 Mitarbeiter der Spätschicht und 30 der Nachtschicht folgen. "Wir sind gut zufrieden mit der Beteiligung. Hier stehen alle schon vor dem Tor", sagte Erhardt.

Auch bei der GEA Westfalia im rheinland-pfälzischen Niederahr läuft der Streik an. Laut Uwe Wallbrecher von der IG Metall sind bisher 240 Beschäftigte in den Ausstand getreten. Das sei die gesamte Belegschaft mit Ausnahme eines Notdienstes.

Bereits am Mittwoch waren Beschäftigte dem Aufruf zum Warnstreik der IG Metall gefolgt. Insgesamt sind am Donnerstag 18 Betriebe in Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft verlangt sechs Prozent mehr Geld./svv/DP/das

