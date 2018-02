MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Boom der Chipbranche hat dem Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic einen starken Jahresabschluss beschert. Der Umsatz wuchs in den letzten drei Monaten 2017 im Vergleich zum Vorquartal um rund 6,5 Prozent auf 328 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Für das Gesamtjahr ergab sich damit ein Wachstum von 26 Prozent auf etwa 1,18 Milliarden Euro. Das war etwas mehr als das Unternehmen in Aussicht gestellt hatte.

Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben im Gesamtjahr 353 Millionen Euro übrig nach 146 Millionen Euro im Vorjahr. Die Ebitda-Marge erreichte damit 30 Prozent. Hier hatte das Unternehmen mindestens 29 Prozent angepeilt.

Für 2018 ist das TecDax-Unternehmen, an dem der Chemiekonzern Wacker Chemie noch rund 31 Prozent hält, optimistisch. Gleichzeitig rechnet Siltronic aber mit Gegenwind durch den starken Euro. Bei einem Wechselkurs von 1,25 US-Dollar je Euro und einem Wechselkurs von 135 japanischen Yen je Euro würden der Umsatz mit 100 Millionen Euro und das Ebitda mit rund 60 Millionen belastet werden, hieß es laut Mitteilung. Trotz der negativen Währungseffekte rechnet Siltronic mit einem Umsatzwachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich. Die Nachfrage nach Wafern sei weiterhin hoch und die Preise dürften weiter steigen./mis/das

ISIN DE000WCH8881 DE000WAF3001

AXC0050 2018-02-01/07:45