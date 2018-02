Bastei Lübbe AG nimmt außerplanmäßige Abschreibungen vor und passt Ergebnisprognose an

Köln, 01.02.2018. Die Bastei Lübbe AG wird rückwirkend zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2017/2018 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt rund EUR 7 Mio. vornehmen. Dieser Schritt ist das Ergebnis einer Werthaltigkeitsprüfung (Impairment-Test), bei welcher aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung sowie des weiteren Ausblicks außerplanmäßiger Abschreibungsbedarf bei der Beteiligung BuchPartner GmbH sowie bei den Tochtergesellschaften Bastei Media, BookRix und BEAM Shop ermittelt wurde.

Diese nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen auf die genannten Beteiligungen werden das EBIT im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres außerordentlich belasten. Des Weiteren sieht der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr im Rahmen der Bereinigung von Bilanzrisiken die Notwendigkeit, die Werthaltigkeit von aktivierten Autorenhonoraren neu einzuschätzen. Daraus wird im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2017/2018 voraussichtlich ebenfalls eine zusätzliche Abschreibung in Höhe von rund EUR 4 - 5 Mio. resultieren. In Summe führen die genannten nicht Cashflow-wirksamen Effekte im Geschäftsjahr 2017/2018 zu einer zusätzlichen Ergebnisbelastung in Höhe von rund EUR 11 - 12 Mio.

Nach ersten vorläufigen Berechnungen lag der Konzernumsatz im Zeitraum 1. April bis 31. Dezember 2017 mit rund EUR 113 Mio. unter dem Vorjahreswert von EUR 116 Mio. Die deutlich unter den Erwartungen liegenden Umsatzerlöse resultieren neben einer allgemeinen Umsatzschwäche im Bereich Belletristik insbesondere aus signifikanten Umsatzrückgängen bei der BuchPartner GmbH und zu ehrgeizigen Planungen. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag laut ersten Berechnungen in der Berichtsperiode bei rund EUR 5 Mio. nach EUR 9,3 Mio. in der Vorjahresperiode. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) reduzierte sich infolge der zusätzlichen Abschreibungen auf rund EUR - 9 Mio. nach EUR 5,7 Mio. in der Vorjahresperiode.

Unter Berücksichtigung der außerplanmäßigen Abschreibungen inklusive des Wertminderungsbedarfs im Bereich der aktivierten Autorenhonorare sowie auf Basis der insbesondere im Segment "Retail" unter den Erwartungen liegenden 9-Monatszahlen geht der Vorstand davon aus, dass die für das Geschäftsjahr 2017/2018 ursprünglich angestrebten Umsatz- und Ertragsziele nicht erreicht werden können. Nach aktuellem Erkenntnisstand erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr nun einen Umsatz von rund EUR 140 Mio. (bisher: rund EUR 160 Mio.), ein EBITDA von rund EUR 5 Mio. (bisher: mindestens EUR 14 Mio.) sowie ein negatives EBIT in der Größenordnung von rund EUR 11 Mio.

Um das Kerngeschäft nachhaltig zu steigern, hat der Vorstand Ende Januar ein umfassendes Programm zur Effizienzsteigerung gestartet. In den nächsten neun Monaten werden die Verlagsprogramme, das Marketing, der Vertrieb und die Prozesse umfassend überprüft. Die vollständige Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2017/2018 steht am 21. Februar 2018 unter http://www.luebbe.de/Investor-Relations/_investor_finanzberichte_de zur Verfügung.

