FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von neuen Medikamenten und dem Geschäft in den USA profitiert. Der Umsatz legte deutlich zu, ebenso das bereinigte Ergebnis. Unter dem Strich jedoch sank der Gewinn wegen Firmenwertabschreibungen und Abschreibungen auf das immaterielle Anlagevermögen. Die Dividende für 2017 soll um 10 Rappen auf 8,30 Franken je Aktie steigen.

Der Umsatz stieg 2017 um 5 Prozent auf 53,3 Milliarden Franken. In der Division Pharma verbuchte der Konzern ein Plus von ebenfalls 5 Prozent auf 41,2 Milliarden Franken mit einem Wachstum von 10 Prozent allein in den USA. Laut Roche haben die neu eingeführten Medikamente Ocrevus, Tecentriq und Alecensa mit 1,4 Milliarden Franken an zusätzlichem Umsatz 65 Prozent zum Wachstum der Sparte beigetragen.

Das bereinigte operative Ergebnis lag mit 19 Milliarden Franken 3 Prozent höher als im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie legte um 6 Prozent zu. Der nach IFRS ermittelte Konzerngewinn sackte wegen Abschreibungen um 9 Prozent auf 8,83 Milliarden Franken ab.

Im laufenden Jahr rechnet Roche mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg im stabilen bis niedrigen einstelligen Bereich. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im hohen einstelligen Bereich zulegen. Ohne den Einfluss der US-Steuerreform erwartet Roche ein dem Umsatzwachstum entsprechenden Gewinnplus.

February 01, 2018

