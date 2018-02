Der Anlagen-Produzent konnte zuletzt einen erfreulichen Bestelleingang verzeichnen. Zur Fertigung von Displays kamen Aufträge von insgesamt 20 Mio. $ aus Asien herein. Es ist nicht zu übersehen: Seit Shanghai Electric 2016 bei denReutlingern mit an Bord ging (mittels Kapitalerhöhung),entwickelt sich das Geschäft laufend besser. U.a. zeigte sich Ende des vergangenen Septembers: Zum ersten Mal seit 2013 war das operative Ergebnis wieder im grünen Bereich! Darüber hinaus legte der Umsatz in den ersten 9 Monaten 2017 um 15 % zu. Am 8.3. werden die vorläufigen Zahlen 2017 präsentiert. Noch ungewiss bis dahin: Gelingt der Aktie das Überwinden der Marke bei 36 €? Denn dann wäre einneues charttechnisches Signal gegeben. Wir haben Manzab sofort unter Beobachtung mit einem Stop-Buy bei36,50 €. Wer jedoch mutig genug ist, kann das Papier jetzt schon ordern.



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. Nr. 5 vom 31.1.2018. Sollten Sie die Börse easy nicht abonniert haben, lesen Sie bitte mehr bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info