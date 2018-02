Dass die Verfügbarkeit der verwendeten elektronischen Komponenten und Bauteile in der Regel deutlich kürzer ist als die Laufzeit einer industriellen Anlage, ist an sich nichts Neues. Nur hat sich dieses Problem in den letzten Jahren leider nochmals drastisch verschärft. Immer kürzere Innovationszyklen in der Elektronikbranche und strenge gesetzliche Auflagen wie die EU-Chemikalienverordnung REACh lassen die Zahl der abgekündigten elektronischen Komponenten seit Jahren steil nach oben schnellen. Waren im Jahr 2014 erst 40.000 Bauteile davon betroffen, dürften es 2017 nach Einschätzung von Branchenexperten bereits bis zu 140.000 gewesen sein.

Das ist auch einer der Gründe dafür, warum inzwischen bei besonders langlebigen Wirtschaftsgütern mit Betriebszeiten von über 10 Jahren bis zu 50 Prozent der über die Gesamtlautzeit entstehenden Kosten direkt oder indirekt durch obsolete Bauteile, Softwarekomponenten etc. verursacht werden. Allerdings stehen nicht nur Anwendern von Mikrocontrollern, Speicher-ICs, Displays und weiteren Komponenten harte Zeiten bevor. Auch in vielen anderen Industriebereichen ist derzeit eine rasante Zunahme von Obsoleszenz-Fällen zu beobachten, ausgelöst unter anderem durch die zunehmende Digitalisierung.

Zunehmende Digitalisierung verschärft Obsoleszenz

Schnell ändern wird sich daran trotz aller Kritik an den Herstellern wohl nichts, im Gegenteil: Den Erfahrungen der letzten Jahre zufolge dürften IoT, Industrie 4.0 und andere Digitalisierungstrends eher zu einer weiteren Verschärfung der Situation beitragen. Bleibt als Anwender also letztlich nur, die Not zur Tugend zu erklären und sich frühzeitig mit allen heutzutage verfügbaren pro- und reaktiven Maßnahmen auseinanderzusetzen, mit denen sich die negativen Folgen von Obsoleszenz vermeiden oder zumindest abmildern lassen. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die von Herstellern bereitgestellten Mitteilungen über Produktänderungen und Produktabkündigungen - die sogenannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...