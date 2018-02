DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins stabil gehalten. Er blieb damit in der Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent. An den Finanzmärkten war dieser Beschluss allgemein erwartet worden. Die Entscheidung im Offenmarktausschuss (FOMC) fiel einstimmig. "Es wird damit gerechnet, dass die Inflation sich in diesem Jahr nach oben bewegt und sich mittelfristig bei dem Ziel von 2 Prozent stabilisiert", hieß es im Begleittext. Das könnte ein Signal dafür sein, dass die Federal Reserve bei der nächsten Sitzung im März wieder die Zinsen erhöhen will. Es war die letzte Ratssitzung, die von Fed-Chefin Janet Yellen geleitet wurde. Am 5. Februar übernimmt ihr Nachfolger Jerome Powell den Chefsessel. Er tritt wie Yellen für eine moderate Zinspolitik ein. Bei der Sitzung im März steht auch wieder eine Pressekonferenz auf der Agenda, bei der Powell seine öffentliche Feuertaufe als Fed-Chef erfahren wird. Gemäß ihren Projektionen peilt die Fed in diesem Jahr drei Zinserhöhungen an, für 2019 und 2020 sind je zwei Erhöhungen in Aussicht gestellt. Nur größere Überraschungen bei Wachstum und Inflation dürften die Federal Reserve von diesem Kurs abbringen. Allerdings haben sich zuletzt einige Ratsmitglieder zu Wort gemeldet, die sich auch vier Zinserhöhungen in diesem Jahr vorstellen können.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DAIMLER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 43.663 +6% 6 41.001 EBIT 3.781 +9% 6 3.459 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.227 +50% 4 2.149 Ergebnis je Aktie 3,09 +54% 5 2,01 Umsatz Mercedes-Benz Cars 24.734 +3% 5 23.931 Umsatz Truck Group 9.567 +13% 5 8.466 Umsatz Financial Services 6.105 +8% 5 5.651 Umsatz Vans 3.483 +1% 5 3.459 Umsatz Buses 1.312 +2% 5 1.287 Umsatz Überleitungen -1.873 -- 5 -1.793 EBIT Mercedes-Benz Cars 2.451 -4% 5 2.561 EBIT Truck Group 565 +63% 5 347 EBIT Financial Services 479 +23% 5 390 EBIT Vans 276 +77% 5 156 EBIT Buses 62 -19% 5 77 EBIT Überleitungen -134 -- 5 -72

Weitere Termine:

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q, Espoo

07:15 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 4Q

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q, Bagsvaerd

08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q, Newbury

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2017, Baar

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q, Den Haag

08:00 NL/Unilever NV, Jahresergebnis, Rotterdam

10:30 DE/ING-DiBa AG, BI-PK, Frankfurt

12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 4Q, Midland

12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou

13:00 US/Altria Group Inc, Ergebnis 4Q, New York

13:00 US/ConocoPhillips, Ergebnis 4Q, Houston

13:30 US/CME Group Inc, Ergebnis 4Q, Chicago

13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q, Purchase

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q, Mountain View

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino

DIVIDENDENABSCHLAG

Siemens 3,70 Euro Sinnerschrader 0,04 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 57,3 zuvor: 57,4 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,1 1. Veröff.: 58,1 zuvor: 58,8 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,2 1. Veröff.: 61,2 zuvor: 63,3 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,6 1. Veröff.: 59,6 zuvor: 60,6 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,3 -US 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +3,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: -0,2% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 233.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,1 16:00 Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,7 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 Auktion 2,15-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2025 Auktion 4,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2041 im Gesamtvolumen von 3,0 bis 4,0 Mrd EUR Auktion 0,65-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2027 im Volumen von 500 Mio bis 1,0 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 8,0 bis 9,0 Mrd EUR, davon: 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2034 1,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2066 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 500 Mio SEK 11.30 HU/Auktion von 0,50-prozentigen Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion von 1,75-prozentigen Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 10 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.834,30 0,30 Nikkei-225 23.486,11 1,68 Schanghai-Composite 3.443,21 -1,10 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.189,48 -0,06 DAX-Future 13.192,50 -0,03 XDAX 13.195,86 -0,04 MDAX 26.824,67 0,44 TecDAX 2.649,08 0,39 EuroStoxx50 3.609,29 0,07 Stoxx50 3.212,27 -0,33 Dow-Jones 26.149,39 0,28 S&P-500-Index 2.823,81 0,05 Nasdaq-Comp. 7.411,48 0,12 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,69% -14

FINANZMÄRKTE

Ausblick: Mit einem freundlichen Start in den Donnerstag rechnen Händler am Morgen. So sind die Vorlagen aus Asien nach überwiegend starken PMIs vergleichsweise gut, lediglich in Shanghai geben die Kurse deutlicher nach. Auch von der Währungsseite kommt kein Störfeuer mehr, nachdem die US-Notenbank die Zinserhöhungserwartungen mit einer Betonung der Inflation verfestigt hat. Und zum dritten stehen auch die technischen Weichen erst einmal auf Entspannung, nachdem der DAX erneut den Unterstützungsbereich bei 13.150 bis 13.130 Punkten verteidigen konnte. "Positiv ist, dass die zehnjährigen US-Renditen trotz der Inflationsbetonung der Fed nicht weiter gestiegen sind", sagt ein Händler.

Rückblick: Die Anleger warteten auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Über den Erwartungen ausgefallenen ADP-Arbeitsmarktdaten setzten an den Aktienmärkten keine Akzente. In dieses Bild passte auch ein besser als gedacht ausgefallener Einkaufsmanagerindex aus Chicago. Am Rentenmarkt sorgten die guten Daten aber dafür, dass es mit den Renditen im Sog steigender US-Renditen im Verlauf von den Tiefs deutlicher nach oben ging. Ein Kursdebakel erlebte die Aktie von Capita. Der Outsourcing-Spezialist gab eine Gewinnwarnung ab, wird eine Kapitalerhöhung durchführen und die Dividende streichen, um Geld zu sparen. Der Kurs brach in London um fast 50 Prozent ein. Die Stärke der Ericsson-Aktien vom Dienstag erwies sich als Eintagsfliege. Der Kurs knickte nach der Vorlage der Geschäftszahlen um 9,2 Prozent ein. In Stockholm brachen H&M um 10,6 Prozent ein, nachdem die schwedische Textilkette einen Gewinneinbruch um 32 Prozent im vierten Quartal gemeldet hatte. Im Windschatten von Boeing stiegen Airbus um 3,1 Prozent. Die hohe Nachfrage sowie die US-Steuerreform haben dem US-Flugzeugbauer im vierten Quartal einen Milliardengewinn beschert. Wichtiger noch: Boeing geht von einer steigenden Nachfrage im Sektor 2018 aus. Die Aktien der Turbinenhersteller MTU und Rolls-Royce zogen um 0,8 bzw 1,5 Prozent an.

DAX/MDAX/TECDAX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 01, 2018 01:39 ET (06:39 GMT)

Behauptet - Siemens hat zum Start ins Geschäftsjahr nur dank des Verkaufs seiner Osram-Aktien und der Effekte aus der US-Steuerreform den Gewinn gesteigert. Im Kraftwerksgeschäft, in dem tausende Jobs gestrichen und auch Werke geschlossen werden sollen, kämpft Siemens hingegen weiterhin mit Problemen. Positiv hoben die Analysten von Independent Research den Auftragseingang hervor. Siemens gewannen 0,8 Prozent. Die Gewinnentwicklung von Infineon im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres übertraf die Erwartungen. Den Ausblick auf das Gesamtjahr senkte Infineon aufgrund der Schwäche des US-Dollar aber. Der Kurs gab um 1 Prozent nach. Der Laborausrüster Sartorius hat die zuletzt gesenkte Umsatzprognose dank eines soliden Wachstums in den Regionen Asien-Pazifik sowie EMEA erfüllt. Die Aktie stieg im TecDAX um 7 Prozent. Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit Kursziel 38 Euro stiegen Prosieben um 4,2 Prozent auf 30,79 Euro. Washtec konnte hohe Erwartungen mit seiner Geschäftsentwicklung nicht erfüllen. Washtec verloren 15 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Qiagen legte am Abend Geschäftszahlen über Markterwartung vor. "Gut kommt auch der Aktienrückkauf über 200 Millionen Dollar an", sagte ein Händler. Die Titel wurden am Abend 2 Prozent fester als zum Xetra-Schluss gestellt. Software AG wurden dagegen bei dünnen Umsätzen 0,4 Prozent leichter getaxt. Die Gesellschaft hat einen Nachfolger für ihren scheidenden Konzernchef Karl-Heinz Streibich gefunden.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Der Wall Street ist nach einer anfänglich deutlichen Erholung im Verlauf etwas die Luft ausgegangen. Im späten Geschäft drückte die Fed die Kurse zwischenzeitlich sogar ins Minus, denn sie schürte Zinserhöhungsfantasien. Die Fed hatte zwar ihren Leitzins wie nicht anders erwartet stabil gehalten. Allerdings wuchs die Überzeugung unter Marktakteuren, dass ein Zinsschritt im März anstünde. Denn die Fed betonte die anziehende Inflation. Signale für eine Änderung des Zinspfades ließen sich aber nicht ausmachen. Die Spekulation über eine straffere Geldpolitik erhielt auch Nahrung durch die guten Konjunkturdaten des Tages - vor allem durch den ADP-Arbeitsmarktbericht. Xerox standen im Blickpunkt, nachdem die japanische Fujifilm Holdings angekündigt hatte, einen Mehrheitsanteil am Hersteller von Kopierern zu übernehmen. Xerox zogen um 4,8 Prozent an. Boeing hoben um 4,9 Prozent ab. Die hohe Nachfrage sowie die US-Steuerreform hatten dem US-Flugzeugbauer einen Milliardengewinn beschert. Das Ergebnis übertraf die Erwartung deutlich. AMD gewannen 6,7 Prozent. Der Konzern hatte für 2017 den ersten Jahresgewinn seit 2011 ausgewiesen. Ebenfalls nach Vorlage des Quartalsausweises knickten Juniper Networks um 7,7 Prozent ein. Der Ausblick verschreckte Anleger. Eli Lilly gaben um 5,4 Prozent nach. Die Geschäftszahlen seien zwar besser als erwartet ausgefallen, aber auch die Forschungs- und Entwicklungskosten hätten angezogen, hieß es. Mit den guten Konjunkturdaten gaben die Rentenkurse zunächst nach, mit den Fed-Verlautbarungen erholten sich die Notierungen. Händler erklärten dies mit ausgebliebenen Fed-Signalen zu einer möglichen vierten Leitzinserhöhung im laufenden Jahr. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeigte sich mit 2,72 Prozent und verbuchte damit einen ganz knappen Tagesverlust.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 18:10 EUR/USD 1,2407 -0,0% 1,2412 1,2433 EUR/JPY 135,83 +0,2% 135,55 135,86 EUR/CHF 1,1570 +0,1% 1,1563 1,1582 GBP/EUR 1,1423 -0,0% 1,1439 1,1418 USD/JPY 109,47 +0,2% 109,21 109,27 GBP/USD 1,4172 -0,2% 1,4198 1,4193 Bitcoin BTC/USD 10.034,12 +0,1% 10.026,40 9.964,01

Der Dollar erholte sich mit den Fed-Aussagen. Der ICE-Dollarindex drehte 0,1 Prozent ins Plus, verbuchte dennoch den schwächsten Monat seit März 2016. Auch der WSJ-Dollarindex legte um 0,1 Prozent zu. Der Euro gab zwischenzeitliche Aufschläge wieder ab und zeigte sich am Abend mit 1,2415 zum Vorabend fast unverändert. Im Tageshoch war die Gemeinschaftswährung mit 1,2475 Dollar gehandelt worden. Der mexikanische Peso legte zum Greenback indes zu, weil US-Präsident Donald Trump in seiner Rede zur Lage der Nation den Nachbarn nicht stärker zur Zielscheibe gemacht hatte. ZU Beginn des europäischen Handels zeigt sich der Euro wenig verändert und notiert über der Marke von 1,24 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,78 64,73 +0,1% 0,05 +7,2% Brent/ICE 69,01 68,89 +0,2% 0,12 +4,2%

Die Ölpreise stiegen wegen einer kräftigen US-Nachfrage nach Benzin und Destillaten. Gleichwohl waren die Rohöllagerbestände in den USA in der Woche zum 26. Januar stärker als erwartet gestiegen. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 64,73 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent stagnierte bei 69,05 Dollar. Die gestiegenen US-Vorräte seien zum Teil auf das Winterwetter zurückzuführen, weil die Raffinerien ihre Aktivität herunterführen, hieß es. Zugleich zeigten Daten, dass die US-Förderung im November erstmals seit 1970 die Marke von 10 Millionen Fass am Tag überschritten hatte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.342,22 1.344,65 -0,2% -2,43 +3,0% Silber (Spot) 17,24 17,32 -0,5% -0,08 +1,8% Platin (Spot) 994,40 1.001,85 -0,7% -7,45 +7,0% Kupfer-Future 3,20 3,20 +0,2% +0,01 -3,0%

Dass die Fed keine vierte Leitzinsanhebung für 2018 andeutete, stützte auch den Goldpreis. Das Edelmetall verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.346 Dollar - trotz der Dollarerholung.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

WARNSTREIKS IG METALL

Das Arbeitsgericht in Krefeld hat den Antrag eines Unternehmens auf einstweilige Verfügung gegen die ganztägigen Warnstreiks der IG Metall am Mittwoch abgewiesen. Dazu erklärte die IG-Metall-Bezirksleitung für Nordrhein-Westfallen, das Gericht habe festgestellt, dass die Gewerkschaftsforderungen rechtmäßig und die Arbeitskampfmaßnahmen verhältnismäßig seien.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Industrie hat sich im Januar je nach Lesart stabil oder etwas schwächer als im Vormonat entwickelt. Während die von der nationalen Statistikbehörde erhobenen Daten eine Abschwächung des Wachstums zeigten, stagnierte der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex.

LUFTHANSA

Lufthansa und Verdi scheinen sich aktuell jeweils Gedanken über die bisherigen Ergebnisse in den Tarifverhandlungen für die rund 33.000 Beschäftigten am Boden und in anderen Sparten zu machen. Verdi teilte mit, dass die beiden Parteien vereinbart hätten, "sich zu internen Beratungen zurückzuziehen". Über die Inhalte und den Stand der Verhandlungen sei Stillschweigen vereinbart worden.

BIOTEST

Die lange Zeit auf der Kippe stehende Übernahme des Arzneimittelherstellers Biotest durch die chinesische Creat Group ist abgeschlossen. Creat hält nach Übertragung der angedienten Aktien nun etwa 90 Prozent der stimmberechtigten Stammaktien der Biotest AG.

SILTRONIC

hat für das vierte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj 4Q17 ggVj 4Q16 Umsatz 328 +33% 325 +32% 246 EBITDA 121 +140% 124 +146% 51 EBIT 91 +355% 93 +364% 20

SOFTWARE AG

Die Software AG hat einen Nachfolger für ihren scheidenden Konzernchef Karl-Heinz Streibich gefunden. Wie das TecDAX-Unternehmen mitteilte, bestellte der Aufsichtsrat Sanjay Brahmawar mit Wirkung zum 1. August für fünf Jahre zum neuen Vorstandsvorsitzenden.

QIAGEN

hat seine Jahresziele erreicht und die Erwartungen der Analysten beim Umsatz erfüllt und beim Gewinn übertroffen. Im vierten Quartal buchte der TecDAX-Konzern infolge der US-Steuerreform eine Belastung aus der Neubewertung latenter Steuern und schrieb unter dem Strich einen Verlust. Das Unternehmen kauft zudem eigene Aktien im Umfang von bis zu 200 Millionen US-Dollar zurück. Für das vierte Quartal gab das Unternehmen folgende Ergebnisse bekannt (Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj 4Q17 ggVj 4Q16 Umsatz 397 +8% 392 +7% 367 Operatives Ergebnis* 122 +8% 116 +3% 113 Ergebnis nach Steuern* 100 +7% k.A. -- 94 Ergebnis je Aktie* 0,43 +10% 0,41 +5% 0,39

ROCHE

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von neuen Medikamenten und dem Geschäft in den USA profitiert. Der Umsatz legte deutlich zu, ebenso das bereinigte Ergebnis. Unter dem Strich jedoch sank der Gewinn wegen Firmenwertabschreibungen und Abschreibungen auf das immaterielle Anlagevermögen. Die Dividende für 2017 soll um 10 Rappen auf 8,30 Franken je Aktie steigen.

AT&T

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 01, 2018 01:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.