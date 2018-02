MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA ist zum Jahresende dank guter Geschäfte in Mexiko überraschend nicht in die roten Zahlen gesackt. Statt des von Analysten erwarteten Quartalsverlusts verbuchte das Geldhaus im letzten Jahresviertel einen Überschuss von 70 Millionen Euro, wie es am Donnerstag in Madrid mitteilte. Am Vortag hatte bereits der größere Konkurrent Banco Santander dank einer starken Entwicklung in Brasilien ein Gewinnplus gemeldet.

Santander und BBVA versuchen mit einem stärkeren Engagement in Schwellenländern das schwierige Geschäft in der Heimat abzufedern, wo die Niedrigzinsen die Banken fest im Griff haben. Bei der BBVA tragen Mexiko und die Türkei inzwischen am stärksten zum Konzerngewinn bei. Der Quartalsüberschuss fiel dennoch rund 90 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor. Grund dafür war eine Abschreibung über 1,1 Milliarden Euro auf Aktien des spanischen Telekomkonzerns Telefonica, die stark im Wert gesunken waren./stw/she/das

ISIN ES0113211835

AXC0061 2018-02-01/08:11