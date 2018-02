Am 31. Januar 2018 veröffentlichte die in Frankfurt börsennotierte JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) ein Whitepaper,

das die Pläne ihres kürzlich in Liechtenstein gegründeten Blockchain-Labors B-LAB beschreibt, wie Blockchain-Technologie zur Entwicklung kundenorientierter Finanz- und Versicherungsprodukte genutzt werden kann, um Privatkunden und Unternehmen die Auswahl individualisierter Dienstleistungen zu erleichtern.

Das Whitepaper, das auch unter der Homepage www.jdctoken.io veröffentlicht wurde, beinhaltet Pläne für die Ausgabe eines Utility Tokens (sogenanntes "Token Generating Event" - TGE) im zweiten Quartal 2018, was einem Initial Coin Offering (ICO) entspricht. ICOs sind in letzter Zeit zu einer neuen Finanzierungsquelle für Unternehmen - hauptsächlich Startups - geworden, die Token auf Grundlage der Blockchain-Technologie ausgeben.

"Es ist an der Zeit, dass endlich ein etabliertes Unternehmen in Deutschland die Möglichkeit der Blockchain Technologie entdeckt, um die Vorteile an seine Kunden weiterzugeben. Durch die Ausgabe unseres Krypto-Tokens Blocx (BCX) und dem mit ihm verbundenen Mehrwert können wir umgehend die größte Krypto-Community ...

