- Kerngeschäft Buchverlage: Print wächst um 14,9 %, Digital um 19,8 % zum Vorjahr

- Bilanz-Bereinigung belastet das Ergebnis in der Größenordnung von EUR 11 - 12 Mio.

- Umfassendes Effizienzsteigerungsprogramm gestartet

Köln, 1. Februar 2018. Die Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) vermeldet gutes Kerngeschäft, nimmt eine größere Bilanz-Bereinigung vor, reduziert die Prognose und startet ein umfassendes Programm zur Effizienzsteigerung.

Das Kerngeschäft Buchverlage, Print und Digital entwickelte sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 gegenüber dem Vorjahr deutlich positiv. Die Umsätze nahmen hier um 14,9 % im Print und 19,8 % im Digitalsegment zu. Diese positive Entwicklung ist nicht zuletzt auf die Bestseller Dan Brown und Ken Follett zurückzuführen, die Platz eins und zwei im Jahres-Umsatzranking des deutschen Buchmarkts belegten. Der 12. Band des Serienhelden Greg von US-Autor Jeff Kinney eroberte in nur zehn Wochen Platz 1 im Jahres-Bestseller-Ranking des Segments Kinder- und Jugendbuch. "Das ist eine großartige Entwicklung, auch wenn wir unsere ambitionierte Planung nicht ganz getroffen haben. Vor diesem erfolgreichen Hintergrund schmerzt die außerordentliche Ergebnisbelastung aus einer notwendigen Bilanzbereinigung über insgesamt EUR 11 - 12 Mio. sehr", erläutert Carel Halff, Vorstandschef der Bastei Lübbe AG.

Zum einen werden rückwirkend zum dritten Quartal außerplanmäßige Abschreibungen bei den Beteiligungs- und Tochterfirmen BuchPartner GmbH, Bastei Media, BookRix und Beam Shop über insgesamt EUR 7 Mio. vorgenommen. Dieser Schritt ist das Ergebnis einer Werthaltigkeitsprüfung (Impairment-Test), bei dem aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung sowie des weiteren Ausblicks außerplanmäßiger, nicht liquiditätswirksamer Abschreibungsbedarf ermittelt wurde.

Im Rahmen der Bereinigung von Bilanzrisiken sieht der Vorstand ferner die Notwendigkeit, die Werthaltigkeit von aktivierten Autorenhonoraren neu einzuschätzen. Daraus wird im dritten Quartal eine zusätzliche, nicht Cashflow-wirksame Ergebnisbelastung von EUR 4 - 5 Mio. erwartet. Die vorausgezahlten Honorare wurden bislang Titel-individuell von den Verantwortlichen in ihrer Werthaltigkeit eingeschätzt. Künftig erfolgt die Bewertung schematisch und wesentlich restriktiver nach einer gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer erarbeiteten Methode. Bei der Ergebnisbelastung in diesem Quartal handelt es sich um einen Einmaleffekt aus der Umstellung. Die Umstellung ist damit abgeschlossen.

Insgesamt liegt die Bastei Lübbe AG nach vorläufigen Berechnungen im Zeitraum 1. April bis 31. Dezember 2017 mit einem Konzernumsatz in Höhe von rund EUR 113 Mio. nach EUR 116 Mio. im Vorjahreszeitraum unter den eigenen Erwartungen.

Neben einer insgesamt zu ambitionierten Planung liegt ein weiterer Grund für die verfehlten Umsatzerwartungen in der ausgebliebenen Erholung der Geschäftslage bei der BuchPartner GmbH. Die im Segment "Retail" ausgewiesenen BuchPartner-Umsätze beliefen sich laut vorläufigen Berechnungen in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf rund EUR 26 Mio. gegenüber EUR 32,5 Mio. im Vorjahr.

Bei den Ertragskennzahlen liegt der Bastei Lübbe Konzern aufgrund des genannten Abschreibungsbedarfs unter Plan. So lag der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) laut ersten vorläufigen Berechnungen in der Berichtsperiode bei rund EUR 5 Mio. nach EUR 9,3 Mio. in der Vorjahresperiode. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) reduzierte sich im 9-Monatszeitraum nach vorläufigen Berechnungen auf rund EUR - 9 Mio. nach EUR 5,7 Mio. in der Vorjahresperiode.

Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Abschreibungen inklusive des Wertminderungsbedarfs im Bereich der aktivierten Autorenhonorare sowie auf Basis, der insbesondere im Segment "Retail" unter den Erwartungen liegenden 9-Monatszahlen, geht der Vorstand davon aus, dass die für das Geschäftsjahr 2017/2018 ursprünglich angestrebten Umsatz- und Ertragsziele nicht erreicht werden können. Nach aktuellem Erkenntnisstand erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr nun einen Umsatz von rund EUR 140 Mio. (bisher: rund EUR 160 Mio.), ein EBITDA von rund EUR 5 Mio. (bisher: mindestens EUR 14 Mio.) sowie ein negatives EBIT in der Größenordnung von rund EUR 11 Mio.

Um das Kerngeschäft nachhaltig zu steigern, hat der Vorstand Ende Januar ein umfassendes Programm zur Effizienzsteigerung gestartet. In den nächsten neun Monaten werden die Verlagsprogramme, das Marketing, der Vertrieb und die Prozesse umfassend überprüft. "Bastei Lübbe ist eine tolle Marke mit einem starken Kerngeschäft. Wir haben fantastische Produkte und Mitarbeiter, die ideenreich und kreativ sind. Aber wir müssen an unserer Effizienz arbeiten. Hier verschenken wir aktuell viel zu viel Potenzial und erzielen nicht die Renditen, die wir uns vorgestellt haben und die der Kapitalmarkt von uns erwarten darf. Das wollen wir ändern. Deshalb haben wir in dieser Woche ein mehrstufiges Effizienzprogramm ins Leben gerufen, mit dem wir über alle Bereiche und Hierarchien hinweg Schwachstellen identifizieren und beseitigen und andererseits die vielen verborgenen Potenziale heben wollen", erläutert Carel Halff, der Vorstandsvorsitzende der Bastei Lübbe AG.

Die vollständige Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2017/2018 steht am 21. Februar 2018 unter https://www.luebbe.com/de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung.

Über die Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist eine international agierende Mediengruppe mit Sitz in Köln. Die Geschäftstätigkeit fokussiert sich auf die Entwicklung und Lizensierung von Inhalten, die physisch und digital weltweit vertrieben werden. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören im Segment "Buch" das klassische Verlagsgeschäft sowie die periodisch erscheinenden Rätsel- und Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien. Neben der Produktion von tausenden Audio- und eBooks gehören zum Unternehmensbereich "Digital" auch die Beteiligungen an der Selfpublishing-Plattform "BookRix" und dem renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment". Vervollständigt wird die digitale Wertschöpfungskette der Bastei Lübbe AG durch die Beteiligung am Onlineshop "beam-ebooks.de".

Mit einem Jahresumsatz von rund 146,3 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2016/2017) ist die Bastei Lübbe AG das größte mittelständische Familienunternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden.

