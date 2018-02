Mit den Ford-Werken in Köln hat die IG Metall im laufenden Tarifkonflikt eines der Aushängeschilder der Wirtschaft in NRW ins Visier genommen. Die Warnstreiks sollen bis einschließlich Freitag fortgesetzt werden.

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie haben mit den Kölner Ford-Werken erstmals einen Großbetrieb in Nordrhein-Westfalen erreicht. Die IG Metall rief in der Nacht zum Donnerstag zu Arbeitsniederlegungen auf. Bei einer zweiten Warnstreikwelle sollen über 20 000 Beschäftigte an Aktionen teilnehmen, erklärte ein IG-Metall-Sprecher. Geplant sei, die Produktion in landesweit 22 Betrieben lahmzulegen. Die Gewerkschaft hatte zuvor angekündigt, die bundesweit organisierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...