31. Januar 2018 - TORONTO, Kanada - BLOK Technologies Inc. (BLOK Tech oder das Unternehmen) (CSE: BLK) (FRANKFURT: 2AD) freut sich, die Ernennung von Herrn Robert Dawson, einem derzeitigen Berater des Unternehmens, mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens bekannt zu geben.

Rob ist eine leistungsorientierte und innovative Führungskraft mit über 20 Jahren globaler Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, strategisches Marketing, Beratung, Technologie, Crowdsourcing, Innovation und Kommunikation.

Als C-Level-Führungskraft in wachsenden Softwaretechnologie- und Innovationsunternehmen hat Rob überzeugende Geschäftsstrategien sowohl für Fortune 500-Unternehmen als auch für wachsende Unternehmen entwickelt und eingeführt. Seine Erfahrung umfasst mehrere Bereiche wie Technologie, Finanzdienstleistungen, Blockchain, Konsumgüter, Lebensmittel, Einzelhandel und Umweltverträglichkeit mit bekannten Marken wie Intel, Dell, LG Electronics, Microsoft, Expedia, HSBC, LEGO, VELCRO und anderen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Konzeption und Entwicklung neuer technologiebasierter Geschäftsmodelle, die auf der Dynamik neuer Märkte basieren.

Rob hat Positionen als Chief Client Officer und Chief Marketing Officer bei branchenführenden Technologieunternehmen in den Bereichen Partizipation und Crowdsourcing sowie als Präsident von Boutique-Forschungs- und Innovationsberatungsfirmen innegehabt. Er besitzt einen Bachelor of Commerce der Queens University. Als häufiger Redner auf globalen Marketing- und Innovationsveranstaltungen war Rob Präsident von AIM, der Association of Integrated Marketers, Mitglied des Digital Strategy Conference Advisory Board, und wurde 2006 als einer der Top 40 Under 40 in British Columbia ausgezeichnet.

Rob Dawson erklärte: In den letzten 20 Jahren habe ich leidenschaftlich nach Technologieprojekten und -möglichkeiten gesucht. In all diesen Jahren bin ich auf keine andere Innovation gestoßen, die spannender und lohnenswerter ist als die Fähigkeit von BLOK Tech und Greenstream, eine Blockchain-Technologie-Anwendung in ein profitables Unternehmen für Aktionäre umzuwandeln. Seit ich mich für BLOK Tech engagiere, bin ich immer mehr von seinem Team und den Marktchancen für das Unternehmen beeindruckt. Wir beginnen jetzt damit, die F&E-Elemente mit Greenstream zu implementieren, um die Umwandlung von BLOK Tech in ein integriertes Blockchain-Business zu beschleunigen.

Ich freue mich sehr, dass Rob als CEO zu uns gestoßen ist. Rob hat entscheidend zur Entwicklung einer Roadmap beigetragen, die uns helfen wird, unseren Ertrag im Cannabisbereich mit Hilfe der Blockchain zu steigern, und er wird als CEO noch besser in der Lage sein, dies voranzutreiben, kommentierte der scheidende CEO James Hyland. Herr Hyland wird dem Unternehmen weiterhin als Vizepräsident Corporate Development und als Direktor zur Verfügung stehen.

Über BLOK Technologies Inc.

BLOK Technologies Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das in aufstrebende Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie investiert und diese entwickelt. Das Unternehmen hat die vorbehaltliche Genehmigung für die erste Übernahme erhalten. Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, Kapital, Technologie und Management-Expertise für die von ihm entwickelten Unternehmen bereitzustellen, beginnend im Cannabis-Supply-Chain-Management-Sektor. Das Verfahren des Unternehmens besteht darin, Technologien in einem frühen Stadium zu erkennen, die das Potenzial haben, in ihrer Branche disruptiv und innovativ zu sein, und ihnen das nötige Kapital, die Ressourcen und das Know-how zur Verfügung zu stellen, um den Erfolg ihrer Projekte sicherzustellen.

Über Greenstream

Greenstream beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Blockchain-fähigen Supply-Chain-Management-Plattform für die legalisierte Cannabisindustrie. Die Bundesregierung hat eine Roadmap erstellt, nach der Cannabis bis Juli 2018 landesweit legalisiert werden soll. Vor diesem Hintergrund ist Greenstream dabei, eine Technologie-Architektur zu entwickeln, die den Anforderungen des Versorgungsmanagements für dieses neue regulatorische Umfeld gerecht wird und der Industrie die Möglichkeit bietet, alles von der Aussaat bis zum Verkauf zu steuern. Die Greenstream-Architektur sieht drei Entwicklungsebenen vor: intelligente Vertragsabwicklung, POS- und ID-Datenbank-Integrationen sowie die Integration mit bestehenden Bestandsverwaltungs- und Enterprise-Management-Plattformen. Wenn die Greenstream-Plattform vollständig implementiert ist, wird es mehrere Interessenvertreter für die Greenstream-Plattform geben, darunter lizenzierte Hersteller, Distributoren, Regierungsbehörden, Apotheken und Softwareanbieter.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

James Hyland, B.Comm. Vice President Corporate Development, Director

(604) 442-2425 jamie@bloktechinc.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Robert Dawson President & CEO

Aussagen in dieser Pressemeldung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Es besteht keine Gewähr, dass das Unternehmen die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erfüllen kann und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Prognosen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, erheblich abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

