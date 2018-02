Zürich - Die UBS-Ökonomen erwarten für dieses Jahr eine deutliche Belebung der Konjunktur. Die Abschwächung des Schweizer Frankens und die weltweit robuste Konjunktur helfen der hiesigen Wirtschaft, den Franken-Schock endgültig zu überwinden. Es wird erwartet, dass die Abwertung des Schweizer Frankens der Schweizerischen Nationalbank Ende 2018 die Möglichkeit gibt, ein erstes Mal die Leitzinsen zu erhöhen.

Das UBS Chief Investment Office Wealth Management (UBS CIO) rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum des Schweizer Bruttoinlandprodukts von 1,8 Prozent. Die hiesige Wirtschaft profitiert von einer robusten globalen Konjunktur und der deutlichen Abwertung des Schweizer Frankens seit Mitte 2017. Die wichtigen Zentralbanken normalisieren ihre Geldpolitik dank der weiterhin moderaten Inflationsentwicklung graduell, was den globalen Aufschwung unterstützt. So dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr zwar ihr Anleihenankaufprogramm beenden, ihre Leitzinsen aber erst Ende 2019 erhöhen.

Vom freundlichen Konjunkturverlauf im Ausland wird die hiesige Exportindustrie profitieren. Erste positive Entwicklungen ...

