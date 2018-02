Roche - 2017 Umsatz 53,3 Mrd (Prog 53,1) , core EPS 15,34 CHF (Prog 15,5) Unibail-Rodamco will Gewinn weiter steigern FinTech Group startet erfolgreich mit B2C Geschäft ins neue Jahr und sichert sich nächsten internationalen B2B Großauftrag Medigene AG: Medigene stärkt Patentportfolio mit US-Patent für einen markierten TCR Qiagen - Q4 Umsatz 396,9 Mio USD (Prog 392) , EPS 0,43 (Prog 0,41) , neues Aktienrückkaufprogramm über 200 Mio USD Siemens ex Dividende 3,70 Euro Software AG: Sanjay Brahmawar mit Wirkung zum 01.08 für fünf Jahre zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt Siltronic - 2017 Umsatz 1,18 Mrd (Prog 1,17) , EBITDA 353 Mio (Prog 355,5) , Nachfrage in Q1 ungebrochen ...

