FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax winken am Donnerstag Gewinne. Damit würde der deutsche Leitindex an seinen Stabilisierungsversuch vom Vortag anknüpfen. Als Kursstütze dürfte sich die freundliche Entwicklung an der Wall Street und am japanischen Aktienmarkt erweisen. Im Fokus bleiben aber der anhaltend hohe Eurokurs mit seiner Bremswirkung auf die hiesigen Exporte sowie die Entwicklungen an den Anleihemärkten. Die Berichtssaison geht derweil weiter - unter anderem mit Geschäftszahlen von Daimler .

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Dax-Indikator ein Plus von 0,47 Prozent auf 13 251 Punkte. Am Mittwoch hatte das Börsenbarometer nach zwischenzeitlichen Gewinnen zwar knapp im Minus geschlossen, für den Januar aber ein Plus von gut 2 Prozent verbucht. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hatte es sogar für ein minimales Plus gereicht - für ihn dürfte es nun ebenfalls um gut ein halbes Prozent nach oben gehen.

Die US-Börsen hatten sich nach zwei schwachen Tagen am Mittwoch wieder berappelt und mit bescheidenen Gewinnen geschlossen, nachdem die US-Notenbank wie erwartet auf eine Zinserhöhung verzichtet hatte. Beim Tokioter Leitindex Nikkei 225 stand am Donnerstagmorgen sogar ein dickes Plus von 1,7 Prozent zu Buche.

Der Fahrzeughersteller Daimler konnte im Schlussquartal 2017 den Umsatz und die Gewinne steigern. Dabei erhöhte er auch die Dividende stärker als erwartet. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien vorbörslich dennoch gegenüber ihrem Xetra-Schluss knapp im Minus - ein Händler merkte an, dass das operative Ergebnis etwas schwächer ausgefallen sei als erwartet.

Derweil bescherte der Boom der Chipbranche dem Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic einen starken Jahresabschluss. Für 2018 ist das im Technologiewerte-Index TecDax gelistete Unternehmen zwar optimistisch, rechnet aber mit Gegenwind durch den starken Euro. Auf Tradegate büßten die Aktien daraufhin über 7 Prozent ein.

Das Gendiagnostik- und Biotechunternehmen Qiagen legte im Schlussquartal 2017 zu und schnitt etwas besser ab als erwartet. Für das laufende Jahr erwartet der Konzern eine weitere Steigerung des bereinigten Gewinns je Aktie. Dennoch ging es für die Aktien vorbörslich um über 1 Prozent bergab.

Bei Medigene konnten sich die Anleger indes über ein Kursplus von mehr als 2 Prozent freuen. Der Spezialist für Immuntherapien gegen Krebserkrankungen erhielt in den USA ein Patent für einen markierten T-Zellen-Rezeptor./gl/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

