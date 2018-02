Implementiert die digitale Handelsplattform von MATRIXX Software, um den Status quo zu durchbrechen und den Kunden den "Wow"-Effekt zu liefern

MATRIXX Software gab heute bekannt, dass Yoodo, Malaysias neuester Mobilfunk-Akteur, als erster Anbieter im Land einen Mobilfunkservice gestartet hat, bei dem die Kunden ihren Mobilfunkplan komplett individuell anpassen können. Yoodo ist eine neue, bahnbrechende Mobilfunkmarke, die den Kunden ultimative Auswahlmöglichkeiten und Kontrolle über ihre Pläne bietet und einfache, klare und ansprechende Dienstleistungen bereitstellt.

Mit individuell anpassbaren Paketen in den Bereichen Sprache, Daten, Nachrichtenübermittlung und Inhalte mit bis zu 1.000 Kombinationsmöglichkeiten hat Yoodo neue Regeln für den Mobilfunkmarkt aufgestellt. Über ihre Handy-App können die Kunden ihr Paket jederzeit ändern, aufrüsten oder reduzieren. Die Kunden müssen sich nicht zwischen Prepaid oder Vertrag entscheiden, sondern können durch die Möglichkeit der dynamischen Erweiterung oder automatischen Verlängerung die Vorteile beider Varianten nach Belieben nutzen. Zu den weiteren Highlights des Dienstes gehören: Selbstregistrierung, sofortige SIM-Lieferung, Roam-like-Home, Add-on-Booster, Belohnungen und unaufdringliche, ausgewählte Werbeaktionen, die durch Standort oder Ausgabeverhalten ausgelöst werden.

Herkömmliche Mobilfunkbetreiber erstellen ihre Pläne danach, was sie ihren Kunden verkaufen wollen, und entwickeln verschiedenste Pläne und Funktionen, die den individuellen Kundenbedürfnissen oft nicht gerecht werden. Wir machen es genau umgekehrt. Durch die Bereitstellung eines Echtzeit-Service auf Abruf geben wir den Kunden volle Kontrolle, so dass sie Mobilfunkpläne erstellen können, die für sie funktionieren", so Farid Yunus, Geschäftsleiter von Yoodo.

Das Ziel von Yoodo ist es, Kunden eine einfachere und verständlichere Auswahl topaktueller digitaler Produkte und Dienstleistungen zu bieten und so das Gesamterlebnis zu verbessern. Einfacher bedeutet: weniger Schritte bei Anmeldung, Planänderung, Kontoanfragen, Zahlung, Abschaltung und Neuverbindung. Verständlicher bedeutet: keine versteckten Kosten oder Verträge, wobei Echtzeitkonto- und Ausgabeinformationen jederzeit über die Handy-App abrufbar sind.

Mithilfe von MATRIXX Software hat Yoodo eine digitale Telekommunikationsinfrastruktur aufgebaut und zum Einsatz gebracht, die sowohl die Markteintrittsstrategie als auch die längerfristigen Ambitionen des Unternehmens unterstützt. Yoodo hat sich für die digitale Handelsplattform von MATRIXX Software entschieden, da sie die einzigartige Fähigkeit besitzt, den Kunden eine erstklassige digitale Erfahrung zu bieten und gleichzeitig deren Betriebsabläufe flexibler und innovativer zu machen.

Farid Yunus von Yoodo erklärte weiter: "Unser Ziel ist es, die Grenzen des herkömmlichen Mobilfunkgeschäfts zu durchbrechen, und hierzu benötigten wir Systeme und Fachkenntnisse, um ein bahnbrechendes digitales Betriebsmodell zu entwickeln. Wir haben uns für MATRIXX Software entschieden, da das Unternehmen ein führender Anbieter neuer und innovativer Lösungen und Technologien ist, mit denen Telekommunikationsunternehmen umgehend in das Zeitalter des digitalen und mobilen Handels einsteigen können."

Über YooDo

Yoodo wurde im Januar 2018 gestartet und ist ein unabhängiger digitaler Mobilfunkdienst, der von Celcom Axiata Bhd besessen und betrieben wird. Yoodo bietet den ersten wirklich individuell anpassbaren Mobilfunkdienst des Landes mit vollständiger Transparenz, Flexibilität und Kundenkomfort. Weitere Informationen über Yoodo erhalten Sie unter yoodo.com.my oder unter yoodoMY auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter.

Über MATRIXX Software

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen MATRIXX Software engagiert sich dafür, Telekommunikationsbetreiber dabei zu unterstützen, sich als führende Akteure der digitalen Wirtschaft neu zu erfinden. MATRIXX Digital Commerce ist unsere mit mehreren Patenten ausgestattete Plattform, die wir ganz neu entwickelt haben, um als Grundlage für digitale IT-Architekturen der nächsten Generation zu dienen, die in der Lage sind, den rasanten Wandel zu unterstützen. Durch Innovationen in den Bereichen Engineering, Produkte, Vertrieb und Bereitstellung geben wir Betreibern von Kommunikationsdiensten die Geschwindigkeit, Flexibilität und Autonomie an die Hand, die sie brauchen, um ihren Kunden moderne digitale Erlebnisse zu ermöglichen.

