flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) steuerte mit leichter Erholung dem Monatsende entgegen. Wo immer auch die Aufwärtsstrecke im Februar nochmals durch eine technisch überkaufte Lage zu Erliegen kommt, so lohnenswert bleibt der Blick auf die fundamentale Lage des US-Rohölmarktes.

Was immer die OPEC an Produktionsdeckelungen aus dem Köcher zieht, der US-Rohölmarkt brummt weiter. Pumpten die USA in 2016 noch rund 591.000 Fass pro Tag aus dem Boden, so waren es 2017 bereits 978.000 Fass pro Tag. Die nächsten Widerstände wären nun bei 65,18/65,74/66,66/67,58 und 68,14 US-Dollar zu ermitteln. Die Unterstützungen könnten bei 62,78/61,86/61,30 und 60,39 US-Dollar zu ermitteln sein.

flatex-select

Long: DE000MF1JVA3 Morgan Stanley Faktor 2 GSCI WTI

Short: DE000MF1JWG8 Morgan Stanley Faktor 2 GSCI WTI

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/