NEWBURY (dpa-AFX) - Der britische Telekomkonzern Vodafone hat im abgelaufenen Quartal erneut etwas weniger zugelegt als von Experten erwartet. Der Serviceumsatz mit Telekommunikations-Dienstleistungen legte im dritten Geschäftsquartal bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 Prozent zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit einem Plus von 1,2 Prozent gerechnet. Bei der Kennziffer sind Wechselkurseffekte sowie der Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen herausgerechnet. Schon im zweiten Quartal hatte Vodafone die Analystenerwartungen leicht verfehlt.

In Deutschland verzeichnete der Konzern diesmal eine robuste Entwicklung. Hier legte der Serviceumsatz um 2,5 Prozent zu - getrieben von Vertragskunden im Mobil- und im Festnetzgeschäft. Doch in Italien bremsten Tarifänderungen und in Spanien stärkere Werbeaktionen die Entwicklung.

Konzernweit ging der Umsatz von Vodafone im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro zurück. Das lag an Währungsschwankungen und der Tatsache, dass Vodafone sein niederländisches Geschäft wegen der Fusion der Sparte mit dem Kabelbetreiber Ziggo aus den Konzernzahlen herausgenommen hat. An ihren Prognosen für das laufende Geschäftsjahr hält die Vodafone-Führung fest. So soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebitda) aus eigener Kraft um etwa zehn Prozent wachsen./stw/

