LÜBECK (dpa-AFX) - Der 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions hat 2017 wegen der Turbulenzen infolge der gescheiterten Übernahme durch General Electric noch schlechter abgeschnitten als zuletzt befürchtet. Dafür soll es 2018 jetzt besser laufen als zuletzt angenommen.

"Für das Geschäftsjahr 2017 erwarten wir nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz im Bereich von 80 bis 85 Millionen Euro", erklärte SLM-Finanzvorstand Uwe Bögershausen am Donnerstag in Lübeck laut Mitteilung. Das ist weniger als Analysten erwartet und auch das Unternehmen prognostiziert hatte. 2016 hatte das Unternehmen 81 Millionen Euro umgesetzt.

Für 2018 rechnet die Gesellschaft mit einem Umsatz in Höhe von rund 125 Millionen Euro. "Das würde einem Wachstum in Höhe von zirka 50 Prozent von 2017 auf 2018 entsprechen und die Gesellschaft zurück auf den Pfad zur Erreichung eines Umsatzes von 500 Millionen Euro in 2022 führen", sagte Bögershausen, dessen Vertrag bis Mitte 2019 verlängert wurde.

Neben der schwachen Umsatzentwicklung in 2017 könnte allerdings auch der Ausblick enttäuschen, da die von Bloomberg befragten Experten bisher für 2018 mit einem höheren Werte gerechnet hatten./zb/das

ISIN US3696041033 DE000A111338

