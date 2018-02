Die Fed-Chefin hat ihre letzte Sitzung geleitet und beendet eine einflussreiche Karriere. Neben der Weichenstellung zur Normalisierung der Geldpolitik wird auch ihr persönlicher Stil in Erinnerung bleiben.

Als Janet Yellen vor vier Jahren die Leitung der US-Notenbank (Fed) übernahm, versprach sie, die Fed solle für alle Amerikaner da sein. Mehr noch als ihr Vorgänger Ben Bernanke äußerte sie sich hin und wieder zu sozialen Themen. Aber letztlich setzte sie einfach Bernankes Werk fort, an dem sie zuvor schon als dessen Stellvertreterin teilgenommen hatte: Amerikas Wirtschaft wieder ans Laufen zu bekommen, den Amerikanern ihre Jobs zurückzubringen. Bei der letzten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses, die am Mittwoch endete, wurden keine Beschlüsse gefasst. Die anschließende Pressemitteilung war bei der Beschreibung der wirtschaftlichen Situation und des Inflationsverlaufs etwas optimistischer als im Dezember. In einer ersten Reaktion schien sie dem Dollar Auftrieb zu geben.

Yellen wird als Fed-Chefin des Übergangs in Erinnerung bleiben. Bernanke hatte nach der Finanzkrise die Notenbank in bisher unerforschtes Terrain geführt und mit milliardenschweren Käufen die Bilanz aufgebläht. Weil die Zinsen schon an der Null-Linie klebten, hatte er keine andere Wahl, um die US-Wirtschaft weiter zu unterstützen. Die Bilanzsumme hat allerdings nie ein Viertel des Bruttoinlandsprodukt der USA überschritten und blieb damit vergleichsweise niedriger ...

