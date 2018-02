Goldene Zeiten in Stuttgart: Nach dem Rekordabsatz legt auch der Gewinn von Daimler deutlich zu. Trotzdem muss sich Konzernchef Dieter Zetsche unangenehmen Fragen zum Diesel stellen.

Dank neuer Absatz-Bestwerte hat der Autobauer Daimler auch bei Umsatz und Ergebnis noch einmal deutlich zugelegt. In einem von Diesel-Debatten und Kartell-Vorwürfen geprägten Jahr verbuchte der Stuttgarter Konzern 2017 einen Umsatz von 164,3 Milliarden Euro - 7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Unterm Strich blieb ein auf die Aktionäre entfallender Gewinn von 10,5 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 23 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) sei um 14 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im Vorjahr hatte der Dax-Konzern allerdings einige Sonderbelastungen verbucht, so dass die Vergleichszahl niedrig war.

"Wir haben unseren Trend vom profitablen Wachstum fortgesetzt und erneut Bestwerte bei Absatz, Umsatz und Ergebnis erzielt", erklärte Daimler-Finanzchef Bodo Uebber.

Die guten Daimler-Zahlen haben mehrere Gründe. Zum einen profitiert der Konzern von den weiter steigenden Absätzen der Autotochter. Die Mercedes Car-Group hat im vergangenen Jahr ihren Absatz um rund zehn Prozent gesteigert und ...

