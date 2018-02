FRANKFURT (Dow Jones)--Der Möbelhändler Steinhoff International hat seinen Aktionären versichert, dass seine Aktien sowohl an der Börse in Frankfurt als auch in Johannesburg notiert bleiben und gehandelt werden. Und zwar auch dann, wenn eine Tochtergesellschaft es versäumen sollte, ihren Jahresabschluss fristgerecht vorzulegen, teilte der von einem Bilanzskandal gebeutelte MDAX-Konzern mit.

Steinhoff reagierte damit auf eine Mitteilung der Johannesburg Stock Exchange (JSE), dass bestimmte Schuldverschreibungen der Tochter Steinhoff Services Ltd sowie Vorzugsaktien der Tochter Steinhoff Investments vom Handel ausgesetzt werden könnten, falls die Unternehmen ihre Jahresabschlüsse nicht bis zum 28. Februar einreichen. Allerdings will sich Steinhoff Services mit ihren Anleihegläubigern darauf einigen, die Fälligkeit der Papiere auf den 23. Februar vorzuziehen.

Dies alles habe keine Auswirkungen auf die Notierung der Steinhoff International Holdings NV, deren Erstnotierung seit 2015 in Frankfurt ist.

Das Unternehmen hatte im Dezember die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers (PwC) engagiert, um Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung zu prüfen und die Vorlage seiner Geschäftszahlen mehrfach verschoben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2018 02:12 ET (07:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.