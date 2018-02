DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins stabil gehalten. Er blieb damit in der Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent. An den Finanzmärkten war dieser Beschluss allgemein erwartet worden. Die Entscheidung im Offenmarktausschuss (FOMC) fiel einstimmig. "Es wird damit gerechnet, dass die Inflation sich in diesem Jahr nach oben bewegt und sich mittelfristig bei dem Ziel von 2 Prozent stabilisiert", hieß es im Begleittext. Das könnte ein Signal dafür sein, dass die Federal Reserve bei der nächsten Sitzung im März wieder die Zinsen erhöhen will. Es war die letzte Ratssitzung, die von Fed-Chefin Janet Yellen geleitet wurde. Am 5. Februar übernimmt ihr Nachfolger Jerome Powell den Chefsessel. Er tritt wie Yellen für eine moderate Zinspolitik ein. Bei der Sitzung im März steht auch wieder eine Pressekonferenz auf der Agenda, bei der Powell seine öffentliche Feuertaufe als Fed-Chef erfahren wird. Gemäß ihren Projektionen peilt die Fed in diesem Jahr drei Zinserhöhungen an, für 2019 und 2020 sind je zwei Erhöhungen in Aussicht gestellt. Nur größere Überraschungen bei Wachstum und Inflation dürften die Federal Reserve von diesem Kurs abbringen. Allerdings haben sich zuletzt einige Ratsmitglieder zu Wort gemeldet, die sich auch vier Zinserhöhungen in diesem Jahr vorstellen können.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 4Q

12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q

13:00 US/Altria Group Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/ConocoPhillips, Ergebnis 4Q

13:30 US/CME Group Inc, Ergebnis 4Q

13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +3,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: -0,2% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 233.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,1 16:00 Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,7 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.834,70 +0,32% Nikkei-225 23.486,11 +1,68% Hang-Seng-Index 32.774,10 -0,34% Kospi 2.568,54 +0,08% Shanghai-Composite 3.447,16 -0,99% S&P/ASX 200 6.090,10 +0,87%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Während der japanische Aktienmarkt seine Verlustserie beendet und deutliche Gewinne verbucht hat, geht es an den chinesischen Börsen nach unten. Von der Zinssitzung der US-Notenbank vom Mittwoch, der letzten unter der scheidenden Fed-Chefin Janet Yellen, kommen keine Impulse. Die Fed hat zwar wie erwartet den Leitzins unverändert belassen, doch zeigten sich die Notenbanker in ihrem Begleitkommentar nunmehr zuversichtlich, dass sich die Inflation in den USA bei den angestrebten 2 Prozent stabilisieren werde. Damit scheint einer Zinserhöhung im März nichts im Wege zu stehen, zumal die Wirtschaftslage in den USA gut ist, wie auch die Konjunkturdaten vom Mittwoch wieder bewiesen haben. Das bremste die Erholung der Wall Street etwas. Der japanische Aktienmarkt profitierte davon, dass der Yen zum Dollar wieder abgewertet hat. Das verbessert die Absatzchancen heimischer Unternehmen auf dem Weltmarkt. Gesucht sind neben Aktien exportorientierter Unternehmen auch Bankenwerte, nachdem einige Branchenvertreter überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt haben. Chinesische Anleger reagieren unterdessen enttäuscht darauf, dass der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Januar auf dem Stand vom Dezember verharrte. Die Börse in Taiwan erholt sich unterdessen von den jüngsten Verlusten, gestützt auch vom Anstieg des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Taiwan. Die jüngst gebeutelten Aktien der Apple-Zulieferer, von denen viele in Taiwan beheimatet sind, machen Boden gut. Anleger blicken offenbar zuversichtlich den Quartalszahlen von Apple entgegen.

US-NACHBÖRSE

Facebook zeigten sich nach Vorlage von Zahlen (siehe unten) volatil. Zunächst fiel die Aktie im nachbörslichen Handel um bis zu 5 Prozent. Während der Telefonkonferenz zu den Zahlen stieg die Aktie dann auf ein Rekordhoch von 194,68 Dollar, als das Management auf Preiserhöhungen für Werbung zu sprechen kam. Letztlich notierte die Aktie 1,3 Prozent höher. Bei Microsoft reichte es nach Zahlenvorlage (siehe unten) nur für einen bescheidenen Kursanstieg um 0,2 Prozent. Die Qualcomm-Aktie gab um knapp 1 Prozent nach. Zwar hatte der Chiphersteller mit seinem Quartalsergebnis positiv überrascht, doch enttäuschte der Ausblick auf das laufende Quartal (siehe unten). Die Apple-Aktie sank im nachbörslichen Handel um 0,4 Prozent. Sie hatte in den vergangenen Tagen schon unter einem Medienbericht gelitten, wonach der Konzern wegen der unerwartet geringen Nachfrage die Produktion des iPhone X im ersten Kalenderquartal halbieren will. Apple wird am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA seine Quartalszahlen vorlegen. Ebay machten einen Sprung um 8,6 Prozent. Der Betreiber des gleichnamigen Internet-Auktionshauses ist zwar im vierten Quartal wegen der Steuerreform in die Verlustzone gerutscht, gut kam aber an, dass sich Ebay stärker vom Bezahldienstleister Paypal lösen will (siehe unten). Paypal brachen daraufhin um 11 Prozent ein, obwohl das Unternehmen mit Geschäftszahlen und Ausblick die Erwartungen des Marktes übertroffen hatte. Positiv wurden die Zahlen des Telekommunikationskonzerns AT&T aufgenommen. Die Aktie rückte um 3,2 Prozent vor.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.149,39 0,28 72,50 5,79 S&P-500 2.823,81 0,05 1,38 5,62 Nasdaq-Comp. 7.411,48 0,12 9,00 7,36 Nasdaq-100 6.949,99 0,28 19,26 8,65 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,124 Mrd 913 Mio Gewinner 1.599 586 Verlierer 1.379 2.420 Unverändert 109 72

Gut behauptet - Der Wall Street ist nach einer anfänglich deutlichen Erholung im Verlauf etwas die Luft ausgegangen. Im späten Geschäft drückte die Fed die Kurse zwischenzeitlich sogar ins Minus, denn sie schürte Zinserhöhungsfantasien. Die Fed hatte zwar ihren Leitzins wie nicht anders erwartet stabil gehalten. Allerdings wuchs die Überzeugung unter Marktakteuren, dass ein Zinsschritt im März anstünde. Denn die Fed betonte die anziehende Inflation. Signale für eine Änderung des Zinspfades ließen sich aber nicht ausmachen. Die Spekulation über eine straffere Geldpolitik erhielt auch Nahrung durch die guten Konjunkturdaten des Tages - vor allem durch den ADP-Arbeitsmarktbericht. Xerox standen im Fokus, nachdem die japanische Fujifilm Holdings angekündigt hatte, einen Mehrheitsanteil am Hersteller von Kopierern zu übernehmen. Xerox zogen um 4,8 Prozent an. Boeing hoben um 4,9 Prozent ab. Die hohe Nachfrage sowie die US-Steuerreform hatten dem US-Flugzeugbauer einen Milliardengewinn beschert. Das Ergebnis übertraf die Erwartung deutlich. AMD gewannen 6,7 Prozent. Der Konzern hatte für 2017 den ersten Jahresgewinn seit 2011 ausgewiesen. Electronic Arts verteuerten sich nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um 7,0 Prozent. Ebenfalls nach Vorlage des Quartalsausweises knickten Juniper Networks um 7,7 Prozent ein. Der Ausblick verschreckte Anleger. Eli Lilly gaben um 5,4 Prozent nach. Die Geschäftszahlen seien zwar besser als erwartet ausgefallen, aber auch die Forschungs- und Entwicklungskosten hätten angezogen, hieß es.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,16 4,0 2,12 95,9 5 Jahre 2,53 2,5 2,51 60,7 7 Jahre 2,66 1,1 2,65 41,5 10 Jahre 2,72 -0,1 2,72 27,5 30 Jahre 2,95 -2,6 2,97 -12,1

Mit den guten Konjunkturdaten gaben die Rentenkurse zunächst nach, mit den Fed-Verlautbarungen erholten sich die Notierungen. Rentenhändler erklärten dies mit ausgebliebenen Fed-Signalen zu einer möglichen vierten Leitzinserhöhung im laufenden Jahr. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeigte sich mit 2,72 Prozent und verbuchte damit einen ganz knappen Tagesverlust. Am kurzen Ende des Marktes stiegen die Renditen mit den Zinserhöhungsfantasien für März. Die Details zur vierteljährlichen Refinanzierung der US-Regierung sorgten für zusätzliche Volatilität am Rentenmarkt.

February 01, 2018 02:13 ET (07:13 GMT)

February 01, 2018 02:13 ET (07:13 GMT)

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,2388 -0,2% 1,2412 1,2438 +3,1% EUR/JPY 135,74 +0,1% 135,55 135,25 +0,4% EUR/GBP 0,8743 +0,0% 0,8742 0,8773 -1,7% GBP/USD 1,4169 -0,2% 1,4198 1,4179 +4,8% USD/JPY 109,58 +0,3% 109,21 108,73 -2,7% USD/KRW 1072,23 +0,2% 1070,08 1068,26 +0,5% USD/CNY 6,2979 +0,1% 6,2888 6,2996 -3,2% USD/CNH 6,3036 +0,1% 6,2982 6,3033 -3,2% USD/HKD 7,8211 -0,0% 7,8228 7,8191 +0,1% AUD/USD 0,8016 -0,5% 0,8058 0,8086 +2,5% NZD/USD 0,7345 -0,3% 0,7369 0,7385 +3,5% Bitcoin BTC/USD 10.061,30 0,35 10.026,40 10.156,00 -30,44

Der Dollar erholte sich mit den Fed-Aussagen. Der ICE-Dollarindex drehte 0,1 Prozent ins Plus, verbuchte dennoch den schwächsten Monat seit März 2016. Auch der WSJ-Dollarindex legte um 0,1 Prozent zu. Der Euro gab zwischenzeitliche Aufschläge wieder ab und zeigte sich am Abend mit 1,2415 zum Vorabend fast unverändert. Im Tageshoch war die Gemeinschaftswährung mit 1,2475 Dollar gehandelt worden. Der mexikanische Peso legte zum Greenback indes zu, weil US-Präsident Donald Trump in seiner Rede zur Lage der Nation den Nachbarn nicht stärker zur Zielscheibe gemacht hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,76 64,73 +0,0% 0,03 +7,2% Brent/ICE 68,95 68,89 +0,1% 0,06 +4,2%

Die Ölpreise stiegen wegen einer kräftigen US-Nachfrage nach Benzin und Destillaten. Gleichwohl waren die Rohöllagerbestände in den USA in der Woche zum 26. Januar stärker als erwartet gestiegen. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 64,73 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent stagnierte bei 69,05 Dollar. Die gestiegenen US-Vorräte seien zum Teil auf das Winterwetter zurückzuführen, weil die Raffinerien ihre Aktivität herunterführen, hieß es. Zugleich zeigten Daten, dass die US-Förderung im November erstmals seit 1970 die Marke von 10 Millionen Fass am Tag überschritten hatte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.340,80 1.344,65 -0,3% -3,86 +2,9% Silber (Spot) 17,23 17,32 -0,5% -0,09 +1,8% Platin (Spot) 994,25 1.001,85 -0,8% -7,60 +7,0% Kupfer-Future 3,19 3,20 -0,0% -0,00 -3,2%

Dass die Fed keine vierte Leitzinsanhebung für 2018 andeutete, stützte auch den Goldpreis. Das Edelmetall verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.346 Dollar - trotz der Dollarerholung.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Der von dem Medienunternehmen Caixin und den Marktforschern von Markit erhobene Index für das verarbeitende Gewerbe lag im Januar wie auch im Dezember bei 51,5. Ein Wert über 50 weist auf eine Expansion der Wirtschaft hin, während ein Wert darunter eine Schrumpfung anzeigt.

AT&T

Im vierten Quartal verdiente 19 Milliarden US-Dollar oder 3,08 Dollar je Aktie. Je Aktie verdiente die AT&T Inc bereinigt 78 (Vorjahr: 66) Cent je Aktie. Analysten hatten dem Telekomkonzern im Mittel lediglich 65 Cent je Aktie zugetraut. Der Umsatz fiel auf 41,7 Milliarden von 41,84 Milliarden Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit Erlösen von 41,19 Milliarden Dollar gerechnet.

FACEBOOK

Der Nettogewinn kletterte zwar im vierten Quartal auf 4,27 (Vorjahr: 3,57) Milliarden US-Dollar. Allerdings schlug die Steuerreform im Berichtsquartal mit knapp 3,2 Milliarden Dollar negativ zu Buche. Operativ verdiente Facebook mit 7,35 Milliarden Dollar 61 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz schoss um 47 Prozent auf 12,97 Milliarden Dollar in die Höhe. Analysten hatten die Erlöse im Mittel auf 12,55 Milliarden Dollar veranschlagt

EBAY

hat im vierten Quartal den Umsatz auf 2,61 (Vorjahr: 2,4) Milliarden Dollar gesteigert. Wegen der US-Steuerreform ergab sich ein Verlust von 2,51 Dollar je Aktie. Bereinigt stieg der Gewinn um 5 Cent auf 59 Cent je Aktie. Analysten hatten im Konsens mit einem bereinigten Gewinn von 52 Cent je Aktie bei Einnahmen von 3,63 Milliarden Dollar gerechnet.

EBAY / PAYPAL

will sich stärker von Paypal lösen. Wichtige Aufgaben der Zahlungsabwicklung für das Marktplatz-Kerngeschäft, die bislang noch über die ehemalige Tochter Paypal abgewickelt werden, will Ebay künftig selbst übernehmen.

MICROSOFT

verbuchte im zweiten Geschäftsquartal wegen der US-Steuerreform einen Verlust von 6,3 Milliarden Dollar. Je Aktie belief sich der Verlust auf 82 Cent. Vor einem Jahr hatte Microsoft netto noch 5,2 Milliarden Dollar bzw. 80 Cent je Aktie verdient. Ohne die Auswirkungen der Steuerreform hätte Microsoft 7,5 Milliarden Dollar bzw. 96 Cent je Aktie verdient. Der Umsatz kletterte um 12 Prozent auf 28,92 Milliarden Dollar. Analysten hatten Erlöse von 28,41 Milliarden Dollar prognostiziert.

MONDELEZ

hat im vierten Quartal den Umsatz um 2,9 Prozent auf knapp 7 Milliarden Dollar gesteigert. Der um Wechselkurse und Sondereffekte bereinigte Quartalsgewinn je Aktie stieg um 20 Prozent auf 57 Cent. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit einem Anstieg der vergleichbaren Umsätze von 1 bis 2 Prozent. 2017 insgesamt lag das Wachstum bei 0,9 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll von 16,3 Prozent im vergangenen auf 17 Prozent im laufenden Jahr steigen. Der Ausblick und die Ergebnisse lagen im Rahmen der Analystenerwartungen.

QUALCOMM

hat wegen Sondereffekten im ersten Geschäftsquartal einen Verlust von 5,95 Milliarden US-Dollar verbucht. Bereinigt verdiente Qualcomm 98 Cent (Vorjahr: 1,19 Dollar) je Aktie. Der Umsatz lag mit 6,07 Milliarden Dollar 1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Analysten hatten einen bereingten Gewinn je Aktie von 91 Cent bei Erlösen von 5,92 Milliarden Dollar erwartet. Qualcomm selbst hatte für das abgelaufene Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 85 und 95 Cent bei einem Umsatz von 5,5 bis 6,3 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Für das laufende Quartal stellte Qualcomm einen bereinigten Gewinn von 65 bis 75 Cent je Aktie in Aussicht. Analysten hatten bislang mit 86 Cent je Aktie gerechnet. Den Umsatz sieht Qualcomm im zweiten Geschäftsquartal bei 4,8 bis 5,6 Milliarden Dollar. Analysten gingen bislang von 5,58 Milliarden Dollar aus.

February 01, 2018 02:13 ET (07:13 GMT)

