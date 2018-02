Zürich - Schroder Investment Management (Switzerland) AG gibt heute die Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung über maximal 129.6 Mio. CHF sowie den Split der Fondsanteile des Schroder ImmoPLUS bekannt. Der Emissionserlös dient einerseits der Konsolidierung, anderseits der Finanzierung des angestrebten zukünftigen Wachstums des qualitätsorientierten Immobilienportfolios. 65.1 Mio. CHF des Emissionserlöses werden direkt für die rückwirkend per 1. Januar 2018 erworbene, Geschäftsimmobilie in Winterthur verwendet.

"Mit der Akquisition der Liegenschaft in Winterthur konnten wir dieses Jahr bereits eine Geschäftsimmobilie erwerben, welche langfristig an ein international bekanntes Medizintechnikunternehmen vermietet ist. Die geplante Kapitalerhöhung optimiert die Voraussetzung für ein weiteres moderates Wachstum in bestehende und neue Immobilien mit dem Ziel, Mehrwert für die Investoren zu schaffen", sagt Roger Hennig, Leiter Immobilien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...