Kurz nachdem die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111) mit Morgan Stanley den ersten strategischen Gesellschafter gewinnt, gelingt im neuen Jahr gleich der nächste Coup:

Die andorranische Vall Banc erteilt der FinTech Group den nächsten B2B Großauftrag während im B2C Geschäft die Transaktionszahlen im Januar die zweithöchsten in der Historie gewesen sind und deutlich über dem Vorjahresmonat lagen.

Nachdem in 2017 die Internationalisierungsstrategie in Österreich (Bawag PSK und Kommunalkredit Austria) erfolgreich gestartet und die KOMMUNALKREDIT Anlageplattform im Januar an den deutschen Markt gebracht worden ist, wird nun in enger Zusammenarbeit mit der andorranischen Vall Banc die Standardplattform für Privat- und Spezialbanken FTG:CBS erstmals auch in Andorra ausgerollt.

