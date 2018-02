Von Markus Klausen

STUTTGART (Dow Jones)--Daimler hat im Schlussquartal von einem guten Lkw-Geschäft profitiert und den Gewinn deutlich erhöht. Gegenwind gab es für den DAX-Konzern allerdings im margenstarken Autogeschäft, wo das Ergebnis wie erwartet etwas sank. Das Konzernergebnis kletterte sowohl in den drei Monaten als auch im Gesamtjahr deutlich überproportional zum Umsatz. Daran will der Konzern in diesem Jahr auch die Aktionäre mit einer deutlich höher als am Markt erwarteten Dividende von 3,65 (Vorjahr: 3,25) Euro je Aktie beteiligen.

Beim Ausblick für das laufende Jahr gibt sich die Daimler AG vorsichtig. Nach Rekordwerten sowohl beim Umsatz als auch Gewinn 2017 werden leichte Zuwächse bei Absatz und Umsatz in Aussicht gestellt. Das EBIT sieht Daimler auf dem Vorjahresniveau.

Im abgelaufenen Jahr kletterte der Umsatz um 7 Prozent auf 164,33 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 14 Prozent auf 14,68 Milliarden Euro, das Konzernergebnis um 24 Prozent auf 10,86 Milliarden Euro.

Basis des weiterhin guten operativen Geschäfts war auch ein positives Schlussquartal, in dem der Umsatz um 6 Prozent auf 43,59 Milliarden Euro stieg und das EBIT mit 3,47 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals lag. Unter dem Strich verdiente der Stuttgarter Konzern mit 3,203 (2,149) Milliarden Euro deutlich mehr.

Daimler lag damit sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn im vierten Quartal etwas unter den Erwartungen der Analysten.

