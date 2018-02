LONDON/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Steigende Preise haben dem Öl- und Gasmulti Shell im vergangenen Jahr einen kräftigen Gewinnschub beschert. Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen einen Überschuss von knapp 13 Milliarden Dollar, 184 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, wie Shell am Donnerstag mitteilte. Dabei schlug die US-Steuerreform im Schlussquartal mit rund 2 Milliarden Dollar negativ zu Buche.

Im vergangenen Jahr profitierte Shell von einer gestiegenen Förderung durch die Erschließung neuer Förderstätten und einer verbesserten Effizienz in der Raffinierung. Die Aktionäre werden mit einer stabilen Jahresdividende von 1,88 Dollar beteiligt. Erst kürzlich hatte Shell als ein Zeichen seiner neu gewonnenen Stärke das Ende der Gewinnbeteiligung in Form von Anteilen (Scrip Dividende) angekündigt. Sie wird fortan wieder in bar ausgezahlt.

2017 sei ein Jahr des Umbaus gewesen, doch Shell habe gezeigt, das es leisten könne, was für ein "Weltklasse-Investment" nötig sei, betonte Konzernchef Ben van Beurden. Der Konzern bleibe auch 2018 seinen Zielen verpflichtet, starke Mittelzuflüsse und Ergebnisse zu erwirtschaften./tav/mis

ISIN GB00B03MLX29 GB00B03MM408

