Ist Amazon.com (WKN:906866) Juggernaut dazu bestimmt, jede Branche zu überrollen, von der Jeff Bezos entscheidet, dass sie als nächstes an der Reihe ist? So sehen es viele Marktkommentatoren. Immer dann, wenn Unternehmen in einer Branche, in der Amazon expandiert, mit Herausforderungen konfrontiert werden, ist die schnelle Schlussfolgerung, dass Amazon sie plattmachen wird.



Ich werde einen kurzen Blick auf drei Branchen werfen und sehen, ob das der Fall ist. Sind Paketlieferanten wie FedEx Corporation (WKN:912029) , Industriezulieferer wie MSC Industrial Direct (WKN:898493)und Autoteilehändler wie AutoZone (WKN:881531) wirklich reif, von Amazon, zerstört zu werden?

FedEx und UPS

Die Nachricht, dass Amazon seinen eigenen Lieferservice, einen Pilotservice namens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...