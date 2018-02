The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0398678901 BELL FOOD GROUP 18-24 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0398678919 BELL FOOD GROUP 18-28 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0JRR1 DEKA IHS MTN S 7591 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0N965 DEKA TILG ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19T42 DT.BANK MTN 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5K23 LB.HESS.THR.CARRARA02S/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA EU000A19VVY6 EU EUROP. UNION 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US02406PAR10 AMER.AXLE+MFG 18/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US21036PAX69 CONST.BRANDS 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US21036PAY43 CONST.BRANDS 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US21036PAZ18 CONST.BRANDS 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US958102AM75 WESTN DIGITAL 2026 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1757377400 ALLIANDER 18/UND.FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1764050156 INDRA SISTEMAS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1764082514 RABOBK (NZ) 18/23 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA XS1766461286 KOMMUNALBK 18/21 FLR REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1766477522 RABOBK NEDERLD 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA VG2A XFRA US0537342083 AVINGER INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA WR4D XFRA US26210U1043 DROPCAR INC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N