FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

H4ZA XFRA DE000A1C0BB7 HSBC EUR.ST.50 UC.ETF DZ 0.184 EUR

EQT XFRA US26885B1008 EQT MIDSTREAM PART. L.P. 0.823 EUR

SIE XFRA DE0007236101 SIEMENS AG NA 3.700 EUR

SZZ XFRA DE0005141907 SINNERSCHRADER O.N. 0.040 EUR

OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.052 EUR

SZ2 XFRA BMG812761002 SIGNET JEWELERS DL-,18 0.249 EUR

7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.064 EUR

8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.377 EUR

SYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BL.BA.EO H.Y.B.U.ETF 0.683 EUR

1EQ XFRA US26885J1034 EQT GP HL.R.PARTN.LP UTS 0.196 EUR

SYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.B.EM I.L.L.B.UETF 1.720 EUR

SYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.B.0-3Y.E.C.B.UETF 0.017 EUR

SYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.B.0-3Y.US C.B.UETF 0.287 EUR

SYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.B.1-3Y.US T.B.UETF 0.226 EUR

BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.096 EUR

SYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR B.B.LS C.B.U.ETF 0.833 EUR

SYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BL.BA.UK GILT UETF 0.383 EUR

SYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF 0.533 EUR

SYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR B.B.1-5Y.GILT UETF 0.098 EUR

SYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.259 EUR

D6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.582 EUR

SYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.B.0-5Y.US HYB UETF 0.893 EUR

KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.418 EUR

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.020 EUR

ZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.332 EUR

ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.202 EUR

PE9 XFRA DK0060700516 PER AARSLEFF HLD NA B DK2 0.537 EUR

WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.105 EUR

ZPR5 XFRA IE00BP46NG52 SSGA SP.E.EU.II-B.ML0-5Y. 0.306 EUR

RMR XFRA US7628191006 RICE MIDSTREAM PARTNER.LP 0.234 EUR

ALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.048 EUR

AMNA XFRA US02319V1035 AMBEV S.A. SP. ADR 0.017 EUR

TC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.803 EUR

0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.154 EUR

D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.309 EUR