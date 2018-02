FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYV XFRA IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MKTS DIVI.ETF 0.197 EUR

SYBU XFRA IE00B459R192 SPDR BL.BA.US AG.BD U.ETF 0.896 EUR

SYBT XFRA IE00B44CND37 SPDR B.B.US TREAS.BD UETF 0.588 EUR

SYBA XFRA IE00B41RYL63 SPDR BL.BA.EO AG.BD U.ETF 0.151 EUR

SYBC XFRA IE00B3T9LM79 SPDR BL.BA.EO CO.BD U.ETF 0.211 EUR

SYBB XFRA IE00B3S5XW04 SPDR BL.BA.EO GO.BD U.ETF 0.181 EUR

SYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF 1.059 EUR

HJ3J XFRA DE0009766915 KONZEPT PRIVAT 0.460 EUR

H4ZK XFRA DE000A1H49V6 HSBC MSCI TR UC. ETF DZ 0.007 EUR

H4ZQ XFRA DE000A1JF7M8 HSBC MSCI ZA UC. ETF DZ 0.351 EUR

H4ZL XFRA DE000A1JXC78 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ 0.137 EUR

H4ZM XFRA DE000A1JXC86 HSBC MSCI RU CAP.UC.ETFDZ 0.238 EUR

NWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.313 EUR

2H4 XFRA GB00BD0NVK62 HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01 0.083 EUR

SIEB XFRA US8261975010 SIEMENS AG SP. ADR 1 1.750 EUR

PGV XFRA US7433151039 PROGRESSIVE CORP. DL 1 0.903 EUR

PFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.273 EUR

NFS XFRA US6558441084 NORFOLK STHN CORP. DL 1 0.578 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR

C64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. 0.401 EUR

CFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.068 EUR

BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.120 EUR

34J XFRA US09625U1097 BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. 0.116 EUR

FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.353 EUR

CWF XFRA SG2C90967473 CHEW'S GROUP LTD 0.003 EUR

T01 XFRA MHY8565J1010 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS 0.008 EUR

TCD XFRA MHY8564W1030 TEEKAY CORP. 0.044 EUR

THH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.112 EUR

9Z1 XFRA KYG931751005 VALUE PARTNERS GRP HS-,10 0.090 EUR

599A XFRA KYG7800X1079 SANDS CHINA REG.S DL -,01 0.102 EUR

I5G XFRA GB00B06QFB75 IG GROUP HLDGS PLC 0.110 EUR

SJ7 XFRA FR0000121220 SODEXO S.A. INH. EO 4 2.750 EUR

4UP XFRA US90290N1090 USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 0.422 EUR

H4ZE XFRA DE000A1C22L5 HSBC MSCI EUR. UC. ETF DZ 0.089 EUR

H4ZB XFRA DE000A1C0BC5 HSBC FTSE 100 UC. ETF DZ 1.408 EUR