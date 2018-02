FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.02.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1NQ XFRA CA41809W1068 HASHCHAIN TECH. INC. O.N.

EZH1 XFRA MX01HO000007 DESARROLLADORA HOMEX S.A.