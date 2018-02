Sowohl der Technologie- und Industriegüterkonzern Voestalpine als auch das Engineering- und Anlagenbauunternehmen Seuthe, die zusammen die 100 Meter lange Profilieranlage entwickelt haben, sind davon überzeugt, einen wichtigen Schritt in die Zukunft solcher Anlagen getätigt zu haben. Der Grund: Für Voestalpine wurde erstmals eine komplette Profilierungsanlage konstruiert und gebaut, die komplexe Profile in fertiger Einbaulänge herstellt, die zuvor in mehreren Schritten auf unterschiedlichen Maschinen hergestellt wurden.

Einzelantriebe von Walzenachsen werden bereits seit 2008 von Seuthe eingesetzt, doch bei der Profilieranlagewurden kam eine Art ‚Anti-Schlupf-Regelung' zum Einsatz, wie sie von der Formel 1 bekannt ist: Die Traktionskontrolle verhindert in der Profilieranlage, dass das Stahlband rutscht, wodurch sich schneller und in höherer Qualität produzieren lässt. Ein wichtiges Feature ist die automatisierte Durchmesserbestimmung des Rollkreises. Hierdurch wird aus dem theoretischen Grundkreismesser der echte treibende Durchmesser an der Rolle bestimmt. Zudem lassen sich Rollen unterschiedlicher Durchmesser oder auch nachgeschliffene Rollen für die Profilierung verwenden.

Außerdem werden in Vor- und Nachlaufstanzen werden Löcher, Sicken und Gewindemuttern in Stanzanlagen in das Bandmaterial eingebracht wodurch aus dem Bandmaterial das komplexe Profil wird - und das auf den Zehntelmillimeter genau.

Kurze Rüstzeiten durch automatisiertes Einkuppeln

Für den Maschinenbauer bestand die Herausforderung nicht nur in der Entwicklung eines neuen Antriebkonzeptes, um die ...

