NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Resultate des Autokonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2018 erscheine konservativ./edh/ajx

Datum der Analyse: 01.02.2018

