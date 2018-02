FRANKFURT (Dow Jones)--Einen kleinen Befreiungsschlag liefert der DAX-Future am Donnerstag im frühen Handel. Nachdem er an den vergangenen beiden Tagen im Bereich 13.155 bis 13.165 Punkte eine gute Unterstützung gefunden hat, dreht er nach oben weg. Nun bleibt abzuwarten, ob an der Börse die steigenden Kurse gleich wieder dazu genutzt werden, um Verkäufe zu tätigen. Von den Anleihen kommt kein Gegenwind, auch ein kaum veränderter Euro liefert keinen Impuls. Charttechnisch gilt das Dienstaghoch bei 13.307,50 Punkten als nächste Anlaufmarke.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 50,5 auf 13243 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.257,5 und das Tagestief bei 13.239 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 2.700 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2018 02:41 ET (07:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.