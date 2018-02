Der deutsche Leitindex hat es gestern nach einem ordentlichen Start nicht geschafft seine Gewinne zu halten. Am Nachmittag rutschte der DAX ins Minus, das er kurz Handelsschluss dann wieder reduzierte. Am Ende lag er bei 13.189 Punkten. Das ist ein Minus von 0,06 Prozent bzw. acht Punkten. Im gerade zu Ende gegangenen Monat Januar markierte der DAX ein Plus von rund zwei Prozent. Marktidee: FacebookFacebook hat gestern Abend Zahlen für das abgelaufenen Quartal vorgelegt. Zum Teil lagen die Ergebnisse über den Erwartungen. Das Wachstum enttäuschte allerdings die Märkte. Die Aktie gab nachbörslich in einer ersten Reaktion nach. Charttechnisch geht es darum, ein wichtiges Widerstandsbündel zu überwinden.