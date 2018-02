Zürich (awp) - Die Bank Vontobel hat sich per sofort vom Leiter ihres nordamerikanischen Vermögensverwaltungsgeschäfts getrennt. Der Grund für den abrupten Abgang des Leiters der Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA), Deepak Soni, liege in "unterschiedlichen Auffassungen in den Punkten Leadership und Unternehmenskultur", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...