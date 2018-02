FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleihen starten am Donnerstag kaum verändert in den Handel. Von der Fed-Sitzung kam, wie erwartet, kein neuer Impuls für den Anleihenmarkt. Weiter wird an der Börse mit drei Zinsanhebungen in den USA in diesem Jahr gerechnet. Diese sind bereits am Anleihenmarkt eingepreist. Der nächste Zinsschritt sollte bereits auf der kommenden Sitzung im März beschlossen werden.

Mit Spannung wird im Anleihenhandel darauf geschaut, wie das Angebot an Staatsanleihen aus Frankreich und Spanien aufgenommen wird. Die Auktion von Anleihen in Frankreich hat ein Gesamtvolumen von 8,0 bis 9,0 Milliarden Euro, wobei hier vor allem die Laufzeit bis 2034 Beachtung finden dürfte.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.25 Uhr um zwei Ticks auf 158,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,72 Prozent und das Tagestief bei 158,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 22.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 3 Ticks auf 130,45 Prozent.

