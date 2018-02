Liebe Leser,

weiterer Erfolg für Mercedes-Benz do Brasil: Wie der Stuttgarter Autobauer Daimler am Mittwoch bekannt gab, hat der brasilianische Ableger der Sternmarke wieder einen lukrativen Auftrag einheimsen können.

115 Mercedes-Benz-Müllwagen sollen nach Chile gehen

So liefere Mercedes-Benz do Brasil insgesamt 115 LKW des Typs Atego in das südamerikanische Land Chile. Die Fahrzeuge sollen dort in der Abfallwirtschaft zum Einsatz kommen. Die Kunden seien Starco Demarco ... (Marco Schnepf)

