Hamburg (ots) - Mitglieder beim Sport-Flatrate-Anbieter können ab heute in allen Hallen- und Freibädern zum Schwimmen und Saunieren einchecken. Mit der Urban Sports Club App haben Mitglieder nicht nur Zugang zu Highlights wie dem Holthusenbad, der Alster-Schwimmhalle oder der Kaifu-Sole, sondern auch zu über 40 Sportarten an knapp 200 Standorten im gesamten Stadtgebiet.



"Wir sind begeistert, in Bäderland einen starken Partner zum Ausbau unseres Angebots in der Hansestadt gewonnen zu haben", so Benjamin Roth, Mitgründer und Geschäftsführer des Urban Sports Club. Bei Urban Sports Club können Mitglieder allein in Hamburg zum Start der Kooperation aus über 40 Sportarten an rund 200 Standorten wählen. Besonders beliebt sind Standorte wie FLASHH - boulder spot in Bahrenfeld, Power Yoga im Schanzenviertel oder Holmes Place in Barmbek.



Mit Bäderland kommen nun 27 Schwimmhallen bzw. Thermen - und mit dem Eisland ein Eislauf-Partner - hinzu. Highlights sind das historische Holthusenbad, die Alster-Schwimmhalle oder das älteste technische Schwimmbad Deutschlands - das Kaifu-Bad. L-Mitglieder können zudem auch alle zehn Saunawelten der Bäderland-Standorte im gesamten Stadtgebiet nutzen.



"Als flächenmäßig größter Sport- und Freizeitanbieter Hamburgs freuen wir uns über das innovative Konzept und die Kooperation mit dem Urban Sports Club. Wir sind überzeugt, dass wir damit einen weiteren wichtigen Beitrag für die Sportstadt Hamburg leisten können.", sagt Dirk Schumaier, Geschäftsführer der Bäderland Hamburg GmbH.



Pressekontakt: Torsten Müller Head of Marketing & PR +49 179 36 56 404 torsten@urbansportsclub.com