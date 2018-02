Das zunehmende Kaufinteresse gegenüber dem Greenback führt im EUR/USD mit dem frühen europäischen Handel zu Kursverlusten, so dass das untere Ende der Range um 1,2400 getestet wird. EUR/USD Fokus auf PMI's und US ISM Das Paar geriet im Anschluss an die FOMC Sitzung unter Verkaufsdruck, da das Statement hawkish ausfiel und mit weiteren Zinserhöhungen ...

