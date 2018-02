Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Der britische Mobilfunkkonzern Vodafone hat in seinem dritten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang verbucht. In den drei Monaten per Ende Dezember fiel der Umsatz um 3,6 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Grund dafür war im Wesentlichen die Dekonsolidierung des Geschäftes in den Niederlanden und negative Währungseffekte. Im Bereich Service legte der um Akquisitionen und Wechselkursschwankungen bereinigte Umsatz dagegen um 1,1 Prozent zu, wie der Konzern mitteilte.

Im Europageschäft, in dem Vodafone rund zwei Drittel seiner Einnahmen generiert, ging der Umsatz im Quartal um 2,8 Prozent zurück. In Afrika, dem Nahen Osten und der Region Asien-Pazifik lag der Rückgang bei 5,6 Prozent.

Die Prognosen für das noch bis Ende März laufende Geschäftsjahr 2017/18 bekräftigte der Konzern. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Zinsen (EBITDA) soll organisch um rund 10 Prozent zulegen und der freie Cashflow mehr als 5 Milliarden Euro erreichen.

