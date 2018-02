Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Caixin-Einkaufsmanagerindex stagniert im Januar

Die chinesische Industrie hat sich im Januar je nach Lesart stabil oder etwas schwächer als im Vormonat entwickelt. Während die von der nationalen Statistikbehörde erhobenen Daten eine Abschwächung des Wachstums zeigten, stagnierte der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex. Der von dem Medienunternehmen Caixin und den Marktforschern von Markit erhobene Index für das verarbeitende Gewerbe lag im Januar wie auch im Dezember bei 51,5. Der offizielle Einkaufsmanagerindex ist auf ein Achtmonatstief von 51,3 gefallen.

US-Notenbank hält Kurs in der Geldpolitik

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins stabil gehalten. Er blieb damit in der Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent. An den Finanzmärkten war dieser Beschluss allgemein erwartet worden. Die Entscheidung im Offenmarktausschuss (FOMC) fiel einstimmig. "Es wird damit gerechnet, dass die Inflation sich in diesem Jahr nach oben bewegt und sich mittelfristig bei dem Ziel von 2 Prozent stabilisiert", hieß es im Begleittext. Das könnte ein Signal dafür sein, dass die Federal Reserve bei der nächsten Sitzung im März wieder die Zinsen erhöhen will.

Arbeitsgericht in Krefeld nennt IG-Metall-Forderungen und Warnstreiks rechtmäßig

Das Arbeitsgericht in Krefeld hat den Antrag eines Unternehmens auf einstweilige Verfügung gegen die ganztägigen Warnstreiks der IG Metall am Mittwoch abgewiesen. Dazu erklärte die IG-Metall-Bezirksleitung für Nordrhein-Westfallen, das Gericht habe festgestellt, dass die Gewerkschaftsforderungen rechtmäßig und die Arbeitskampfmaßnahmen verhältnismäßig seien. Mehrere Unternehmen und Verbände der Metall- und Elektroindustrie klagten gegen die ersten 24-Stunden-Warnstreiks in der Geschichte der Branche.

ACEA warnt vor strengeren Emissionsvorschriften

Der Branchenverband ACEA fürchtet die Auswirkungen strengerer europäischer Emissionsrichtlinien auf die Fahrzeughersteller. Strengere Vorgaben könnten den Aufschwung ausbremsen und die Führungsrolle der europäischen Automobilindustrie gefährden, warnte die europäische Herstellervereinigung, die für dieses Jahr einen Anstieg der Pkw-Neuzulassungen um nur noch rund 1 Prozent prognostiziert. Im vergangenen Jahr hatte das Plus noch 3,4 Prozent auf mehr als 15 Millionen neu zugelassene Autos betragen - der höchste Stand seit 2007, dem Jahr vor der Finanzkrise.

Union und SPD wollen Einstieg in europäischen CO2-Mindestpreis - Kreise

Union und SPD wollen bei einer Neuauflage der großen Koalition die Grundlage für einen CO2-Mindestpreis legen. Das erfuhr Dow Jones Newswires von einem an den Energiegruppe beteiligten Fachpolitiker. "Grundlage ist dafür der erneuerte Élysée-Vertrag mit Frankreich", sagte der Energieexperte. In der Resolution zum Vertrag hatten der Bundestag und die französische Nationalversammlung die Regierungen beider Staaten aufgerufen, Initiativen für einen solchen europäischen Mindestpreis zu erarbeiten.

Polnischer Senat verabschiedet umstrittenes Holocaust-Gesetz

Der polnische Senat hat das umstrittene Gesetz zum Umgang mit dem Holocaust verabschiedet. Das Oberhaus des Parlaments stimmte in der Nacht zum Donnerstag mit 57 Ja- und 23 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen für den Gesetzentwurf. Es sieht Geldbußen oder bis zu dreijährige Haftstrafen für polnische Bürger und Ausländer vor, welche die Todeslager der Nazis im besetzen Polen fälschlicherweise als "polnische Lager" bezeichnen oder den polnischen Staat der Komplizenschaft mit den Nazis bezichtigen.

GB/Nationwide Hauspreisindex Jan +0,6% gg Vm; +3,2% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,2% gg Vm: +2,6% gg Vj

Japan/Kfz-Absatz Jan -5,7% gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Jan +1,0% (PROG: +1,3%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Jan +0,4% (PROG: +0,7%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Jan +1,1% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

Indonesien Verbraucherpreise Jan +3,25% gg Vj (PROG: +3,51%)

Indonesien Verbraucherpreise Jan +0,62% gg Vm (PROG: +0,65%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Jan +2,69% gg Vorjahr (Dez: +2,95%)

