Mila Kunis ist eine vielbeschäftigte Frau, eine von Hollywoods Top-Schauspielerinnen ("Bad Moms2"), Mitgründerin der Produktionsfirma Orchard Farm und zweifache Mutter. Der Mann an ihrer Seite: Schauspielkollege Ashton Kutcher (40). Ihn lernte sie schon 1989 mit 14 Jahren bei der Sitcom "Die wilden Siebziger" kennen. Lange hat es gedauert, bis die beiden 2012 offiziell ein Paar wurden. 2014 kam Tochter Wyatt und 2016 Sohn Dimitri zur Welt. Dazwischen wurde ganz heimlich geheiratet. Vor kurzem war das Paar erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen. Jetzt verrät die 34-jährige Powerfrau in JOY (03/2018, EVT 02.02.), wie sie Liebe, Familie und Karriere unter einen Hut bringt.



Dreht die Schauspielerin, kann sie sich vollkommen auf Ehemann Ashton Kutcher verlassen: "Er unterstützt mich enorm. Es ist nicht so, dass ich 16 Stunden am Tag drehe und danach noch alles andere an mir hängen bleibt." Sollte es ihr dennoch einmal zu viel werden, dann heult sie einfach - "Hinterher fühle ich mich immer besser!" Muss Mila Kunis für einen Dreh verreisen, sind die beiden Kinder und Ehemann Ashton Kutcher selbstverständlich immer mit dabei. "Wir haben uns versprochen, dass wir die Familie nie auseinanderreißen werden." Ob ihre dreijährige Tochter schon etwas mit dem Beruf der Mama anfangen kann? "Nein. Sie denkt, mein Beruf sei es, geschminkt und frisiert zu werden."



Um mehr Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen, hat Mila Kunis gemeinsam mit zwei Freundinnen eine Produktionsfirma gegründet. "Wir haben es bis jetzt geschafft, 14 TV-Shows zu verkaufen. Ich liebe es einfach, neue Dinge zu entwickeln!" Ihr Tagesablauf hat sich durch diesen neuen Job normalisiert. "Ich bringe meine Tochter Wyatt zum Kindergarten, hinterher gehe ich in die Firma oder arbeite von zu Hause aus, um mich um meinen einjährigen Sohn Dimitri zu kümmern. Es ist toll, dass ich so den Kids zeigen kann, dass Mütter auch arbeiten können."



